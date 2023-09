Calcio. Il Lecco torna a casa: col Brescia la sfida sarà al Rigamonti-Ceppi

Anche la Lega Serie B dà il via libera alla società per giocare nello stadio di casa

Un’altra conquista per i blucelesti, dopo la “sudata” ammissione in B

LECCO – Dopo una piccola parantesi a Padova, durata il tempo di un match contro il Catanzaro, per la Calcio Lecco è tempo di tornare a casa, allo stadio Rigamonti-Ceppi. Già c’era il parere positivo avanzato dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli del Comune di Lecco sull’agibilità della struttura, adesso anche la Lega Serie B ha dato il nulla osta per far giocare i blucelesti nella struttura in via Don Giuseppe Pozzi, a partire dalla partita col Brescia di questo sabato 16 settembre alle ore 14.00.

Un’ulteriore conquista per la società sportiva lecchese che dopo aver sudato, in campo e fuori, l’ammissione in serie B, a cui sognava di accedere da cinquant’anni, è riuscita a strappare la possibilità di sfidare le avversarie sul manto erboso del Rigamonti-Ceppi che indubbiamente, rispetto all’ ‘Euganeo’ di Padova, ha un fruscio ben più familiare.

Nella nota emessa dalla Lega Serie B si legge: “A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della FIGC dell’istanza presentata dalla Società Calcio Lecco 1912 per l’utilizzo dello stadio ‘M. Rigamonti – M. Ceppi’ di Lecco, a parziale modifica ed integrazione del C.U. LNPB n. 15 del 30 agosto u.s., si comunica qui di seguito l’impianto sportivo ufficiale presso il quale si svolgeranno gli eventi organizzati dalla Società Calcio Lecco 1912, a partire dalla gara LECCO-BRESCIA, 5ª giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, in programma sabato 16 settembre 2023: società CALCIO LECCO 1912, Città LECCO, Stadio M.RIGAMONTI – M.CEPPI (anziché lo stadio ‘Euganeo’ di Padova)”.