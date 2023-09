Calcio Lecco. Foschi: “Questa sconfitta ce la siamo meritata”

Il Lecco perde 2-1 in casa contro la FeralpiSalò

Foschi: “Abbiamo fatto 3 passi indietro rispetto a Modena”

LECCO – “La nostra prova è stata sottotono e non abbiamo avuto modo di fare quello volevamo”. Queste le prime parole a caldo del mister del Lecco, Luciano Foschi chiaramente non soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori contro la Feralpisalò.

Il Lecco esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi, delude la prestazione dei blucelesti davanti ai propri tifosi. “Oggi abbiamo pagato molto dal punto di vista fisico – prosegue il mister – non possiamo girare intorno al più grande dei problemi: siamo insieme solo da 20 giorni e non siamo stati in grado di fare quello che volevamo”.

“Inoltre, rispetto alle precedenti prestazioni abbiamo fatto 3 passi indietro e abbiamo mancato l’occasione di pareggiare alla fine. Questa sconfitta ce la siamo meritata, dobbiamo farne tesoro in fretta a partire da Cittadella, giocheremo domenica ed abbiamo un giorno in più di recupero”.

Secondo Foschi: “Dobbiamo fare più battaglia sulle seconde palle e dobbiamo imparare a mettere la palla su Novakovich o Eusepi e costruire gioco e non insistere su certe imbucate se gli avversari non te lo permettono. Abbiamo perso tante palle soprattutto nel primo tempo”.

Il Lecco ha pareggiato la partita dopo un minuto dalla rete di Belestraro, ma commenta amaro Foschi: “Dopo il pareggio non possiamo concedere il fianco agli avversari, come sul 2-2 a Catanzaro, non abbiamo avuto in mano l’inerzia della gara”.

Il tecnico bluceleste ha confermato contro la FeralpiSalò la stessa formazione scesa in campo contro il Modena perché: “Pensavamo di aver trovato delle garanzie, ma oggi ci sono mancate sia gamba che qualità. Anche le prestazioni dei singoli hanno deluso – continua Foschi – però un’idea di gioco c’era solo che non siamo riusciti a metterla in pratica sia nel primo che nel secondo tempo, pur avendo fatto cinque cambi quelli che sono entrati non hanno modificato la prestazione della squadra che è stata sottotono.”