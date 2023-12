Calcio Promozione. Domenica nera per squadre lecchesi

La Luciano Manara perde la vetta della classifica

Sconfitte interne per Costamasnaga, Colico Derviese e GrentArcadia

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Si conclude nel peggiore dei modi il 2023 per le squadre della provincia di Lecco impegnate nel campionato di Promozione. La Luciano Manara dopo la splendida vittoria nell’ultimo turno contro la capolista Mariano non riesce ad imporsi in casa contro la Concorezzese, decisivo il gol di Luca Rigoni al 15′ del secondo tempo, e perde così la testa della classifica.

Vetta riagguantata proprio dal Mariano che conclude il giro di boa al primo posto del girone B grazie alla vittoria sul campo del Costamasnaga. I comaschi si portano in vantaggio al 10′ del primo tempo con la rete del neo acquisto Manuel Brighenti e quella di Pelucchi al 20′, i grigiorossi accorciano le distanze con Rossetti al 21′ e danno battaglia alla capolista sino al 90′ quando arriva la rete del definitivo 1-3.

Sconfitta amara anche per la Colico Derviese che nello scontro diretto della zona play-off perde in casa contro la Casati Calcio Arcore per 1-0. Gol partita di Petronciana al 58′ che finalizza in rete una ripartenza veloce degli ospiti nel momento migliore dei padroni di casa sbilanciati alla ricerca del vantaggio.

Termina con un’altra sconfitta la domenica del GrentArcadia che contro il Biassono non riesce a mantenere il vantaggio realizzato da Ciappessoni, al 20′. Gli ospiti pareggiano e si portano sul 2-1 grazie alla doppietta di Mascioni, i ragazzi di Perziano trovano la rete del pareggio ma, Lioce al 35′ timbra la sua prima rete personale e regale tre punti a suoi.