Calcio, Promozione. La Colico Derviese ingrana la quarta

La Colico Derviese vince 4-1 contro il Lissone

La Luciano Manara vince 3-2 contro la Vibe Ronchese, pareggio senza reti per il Costamasnaga, sconfitta esterna per il GrentArcadia

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – La Colico Derviese mette la quarta e impone al Lissone lo stesso risultato realizzato una settimana fa contro la Vibe Ronchese: 4-1. Gli ospiti segnano per primi al 15′ con Ferrari su errore difensivo dei padroni di casa però, Manara pareggia al 45′.

Mentre ad inizio ripresa l’inerzia della partita è a favore dei lecchesi infatti, si sblocca subito il risultato con un netto rigore a favore dei ragazzi di Danilo Battistini, dal dischetto Gavazzi non sbaglia. I gialloblu spengono ogni speranza di pareggio dei brianzoli con la rete in mischia di Diop e con l’eurogol da 25 metri di De Ponti.

Il tecnico della Colico Derviese commenta il risultato entusiasta: “In tre partite abbiamo fatto 12 gol, ci stiamo risollevando e la posizione in classifica è migliorata parecchio rispetto a due settimane fa. Nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione maiuscola contro una bella squadra e devo fare i complimenti ai ragazzi”.

Pareggio a reti bianche per il Costamasnaga contro il Biassono, attualmente quarto in classifica. Il tecnico dei grigiorossi, Giulio Invernizzi, commenta amaro il risultato ottenuto dicendo che: “È un po’ stretto per un rigore netto non dato su Baow a dieci minuti dalla fine”.

“Il Biassono è una buona squadra ma, nel secondo tempo siamo usciti noi ed abbiamo avuto l’occasione di sbloccarla sia ad inizio che nel finale. Nonostante la stagione sia lunga sarebbe meglio portarsi a casa più punti e mettersi dietro un maggior numero di squadre. Ci proveremo contro la Vibe Ronchese che è una nostra avversaria diretta”.

Risultato condito dal rammarico verso la direzione di gara anche quello del GrentArcadia contro lo Speranza Agrate, match concluso 2-1 per i brianzoli. Secondo il team manager, Francesco Crippa: “Il secondo gol era palesemente in fuorigioco, alcuni episodi ci stanno un po’ condizionando nei risultati. Nonostante ciò, oggi doveva essere un’altra partita da pareggio ma non siamo stati maturi a portarla a casa, abbiamo avuto delle occasioni importati nel secondo tempo che non abbiamo finalizzato, adesso testa alla prossima: la Pontelambrese”.

Infine, la Luciano Manara raccoglie il bottino pieno in casa contro la Vibe Ronchese. I ragazzi di Ivan Iotti sbloccano il risultato con Arisi al 5′ minuto di gioco, gli ospiti prima pareggiano con Montesano e poi si portano in vantaggio con Bourmila. I biancocelesti riprendono in mano la partita nel finale col 2-2 di Biaye e il gol vittoria all’89’ di Bovis.