Calcio Promozione. Lecchesi in campo: tre pareggi e una vittoria

La Colico Derviese stravince 4-1 contro la Vibe Ronchese

Il derby tra Costamasnaga-Luciano Manara termina 2-2, pareggio senza reti per il GrentArcadia contro l’Arcore

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – La Colico Derviese conquista la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana. Doppio successo contro il Costamasnaga prima in campionato e poi mercoledì nella Coppa Italia di Promozione e i tre punti odierni sul campo della Vibe Ronchese a Bernareggio.

La partita è terminata 1-4 per i ragazzi di Danilo Battistini il quale ha dichiarato di essere contento per i successi ottenuti questa settimana: “Anche se oggi si era messa male all’inizio perché abbiamo preso gol dopo 3 minuti, dopo però l’abbiamo ribaltata e dominata. Il primo gol l’ha fatto Marrocco, poi due Gavazzi, uno su azione e uno su punizione, e l’ultimo Fall. L’arrivo di Gavazzi a centrocampo è stato determinante nell’aumentare la qualità della rosa”.

Pareggio 2-2 tra Costamasnaga e Luciano Manara, i ragazzi di Giulio Invernizzi sono andati in vantaggio per due volte ma, i biancocelesti non hanno mollato sino alla fine. Nel primo tempo, gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma, a segnare per primi sono i padroni di casa con un gran tiro da fuori area del numero 11, Forno, al 16′. La partita si riapre al 28′ con il gol dei biancazzurri con Cesana che approfitta di un rinvio sbagliato di uno dei difensori del Costamasnaga, l’attaccante incrocia il pallone sul palo lungo alla destra del portiere Soldo che non può far nulla.

Nella ripresa, Baho è la spina nel fianco nella difesa della Luciano Manara, al 20′, la punta ispira Sassone che segna appena dentro l’area con una bella palla a fil di palo. La partita si accende nel finale, al 42′, l’arbitro concede un rigore agli ospiti, dagli undici metri calcia Catta che non sbaglia. Pochi minuti più tardi, vive proteste della Luciano Manara per un rigore non concesso ed un’espulsione a testa per le due squadre lecchesi che terminano la partita in dieci uomini.

Federico Giussani, secondo allenatore dell’undici di Barzanò, ha commentato la partita nel post gara: “Nel primo tempo siamo riusciti a giocare bene, peccato non aver concretizzato subito quelle palle che abbiamo avuto mentre, nel finale si è giocato poco a calcio. Dal punto di vista fisico siamo un po’ calati nel secondo avendo giocato 120 minuti in Coppa Italia. Dobbiamo comunque continuare a lavorare, in questa stagione ci sono tanti giocatori nuovi e ci vuole tempo per crescere e migliorare”.

Nell’ultimo match di giornata di Promozione che coinvolge le realtà calcistiche della provincia di Lecco, il GrentArcadia pareggia 0-0 contro la terza in classifica la Casati Calcio Arcore.