Calcio Promozione. La Colico Derviese vola al secondo posto in classifica

Nel derby lecchese il GrentArcadia vince 2-1 contro la Luciano Manara

La Colico Derviese abbatte 3-1 la Canzese, brutta sconfitta per il Costamasnaga contro il Calcio Menaggio

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel campionato di Promozione 23/24 la Colico Derviese ottiene la sesta vittoria consecutiva e vola al secondo posto in classifica alle spalle del Mariano, approfittando della doppia caduta delle dirette concorrenti Casati Calcio Arcore e Luciano Manara.

Nella ripresa i ragazzi di Battistini ribaltano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, firmato Bergna, con la doppietta del bomber Fall, prima di testa e poi dopo aver sbagliato un rigore a favore, la rete del definitivo 3-1 la segna Diop al 43′. Secondo il tecnico lecchese: “Il risultato è giusto per ciò che abbiamo espresso nel secondo tempo. Abbiamo fatto un ulteriore step in avanti però chiedo ai ragazzi una maggiore continuità sul piano della concentrazione”.

Frena la sua corsa, invece, la Luciano Manara che contro cade fuori casa contro il GrentArcadia di Giuseppe Perziano che ritrova finalmente il successo dopo sette gare a digiuno di tre punti. In gol per i padroni di casa Citterio e Viganò, mentre per i biancoazzurri il capocannoniere Catta. Infine, il Costamasnaga cade sul campo del Calcio Menaggio per 2-0, in gol con Palvarini e Pozzi. Nel prossimo turno di campionato ci sarà un altro derby lecchese tra Costamasnaga e GrentArcadia.