Calcio Promozione. La Luciano Manara lancia la sfida al Mariano

La Colico Derviese frena la corsa la corazzata Mariano

Successo interno per la Luciano Manara, doppia sconfitta per Costamasnaga e GrentArcadia

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANÒ – Si accende la sfida ai vertici del campionato di Promozione 23/24, la Colico Derviese di mister Danilo Battistini frena la corsa della capolista Mariano Calcio con un pareggio senza reti. I gialloblu rimangono stabilmente in zona playoff a sette lunghezze della vetta della classifica.

Mentre a soli tre punti dalla prima della classe si posiziona la Luciano Manara guidata dal tecnico Ivan Iotti. I biancoazzurri s’impongono in casa contro il Lesmo con un netto 3-1, doppietta personale del capocannoniere della categoria Salvatore Catta, 13 marcature sinora, e la rete di Loew. I lecchesi nel prossimo turno potrebbero agganciare proprio il Mariano perché ci sarà la sfida tra la prima e la seconda forza del campionato.

Sconfitta interna per il Costamasnaga che cade in casa contro il Cavenago, in rete per gli ospiti Daniel Piras all’8′ minuto del primo tempo. Stesso esito negativo anche per il GrentArcadia che perde 2-0 sul campo del Lissone, marcatori per i brianzoli Pollutri al 43′ e Marostica a metà ripresa.