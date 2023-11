Calcio Promozione. La Luciano Manara si prende il secondo posto

La Luciano Manara vince di misura contro il Cavenago e ruba il secondo posto alla Colico Derviese sconfitta 2-1 dal Lesmo

Torna al successo il Costamasnaga, cade in casa il GrentArcadia contro la Vibe Ronchese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANÒ – Secondo successo consecutivo e senza subire reti della Luciano Manara che con la vittoria odierna, firmata dal capocannoniere Catta al 22′, ed in inferiorità numerica per 60 minuti si porta al secondo posto nella classifica di Promozione 23/24 alle spalle del Mariano Calcio.

Frena, invece, la propria corsa la Colico Derviese che dopo sette vittorie consecutive perde 2-1 contro il Lesmo fuori casa. Padroni di casa in vantaggio con Nova al 20′ che insacca in rete il cross dal fondo di Migliozzi, il raddoppio di Corbetta arriva al 42′ Corbetta con un gran tiro dalla trequarti. Non basta il gol di Saba, al 44′, su rigore per riaprire la gara.

Partita condizionata dall’espulsione di Fall, al 15′ della ripresa, sul punteggio di 0-0 come commenta il mister gialloblu Danilo Battistini: “Arbitraggio imbarazzante, la seconda ammonizione del nostro 11 non c’era, poi non ci è stato dato un gol in cui la palla aveva sorpassato la linea di porta e nemmeno un rigore. Nonostante ciò, nel primo tempo abbiamo dominato la partita ed nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Adesso si pensa al Mariano e in settimana dovrò ridisegnare l’attacco senza Fall”.

Torna al successo il Costamasnaga che dopo tre sconfitte consecutive ritrova la vittoria sul campo della Canzese, risultato finale 2-3 per i ragazzi di Giulio Invernizzi. Partita ricca di gol ad aprire le marcature per gli ospiti è Forno, al 20′, tornato oggi in campo dopo l’infortunio, in rete anche Baho al 47′ e Di Palma con l’eurogol decisivo al 85′.

Il tecnico dei grigiorossi commenta il risultato odierno: “Dopo il nostro vantaggio iniziale ci siamo un po’ accontentati ed abbiamo subito la loro reazione nel secondo tempo. Inoltre, ad inizio ripresa Cazzaniga è stato espulso, ma abbiamo subito segnato il 2-0 con Baho. Non abbiamo rischiato niente fino al loro 1-2 poi è subentrata un po’ di paura e abbiamo preso il 2-2 su un lancio lungo. Però, a dieci minuti dalla fine, il nostro centrocampista Di Palma ha fatto una magia da 40 metri, dopo aver conquistato una seconda palla a metà campo, facendo un pallonetto straordinario al portiere avversario. Siamo stati bravi a crederci con coraggio sino alla fine”.

Frena la propria risalita in classifica il GrentArcadia che subisce la rimonta della Vibe Ronchese, 2-3 risultato finale. I ragazzi di Giuseppe Perziano chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti Citterio, 4′, e Lozza, al 33′, ma si fanno prima raggiungere e poi superare nella ripresa.

Il team manager, Francesco Crippa, commenta con amarezza il risultato odierno: “Ad inizio ripresa rigore dubbio per loro, poi abbiamo avuto una clamorosa occasione che ci avrebbe portato al 3-1 invece, hanno segnato loro il 2-2. Noi abbiamo sprecato diverse opportunità a tu per tu col portiere, se giochiamo possiamo dire la nostra però, alcune volte buttiamo via noi le partite. Nelle prossime tre gare che mancano daremo il massimo a partire dal match contro il Lissone”.