Calcio Promozione. Lecchesi in campo: tre vittorie e una sconfitta

La Colico Derviese ribalta il risultato contro il Cavenago

Sonoro successo per la Luciano Manana, il GrentArcadia conquista il derby contro il Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANÒ – Prosegue la striscia di vittorie consecutive della Colico Derviese che guadagna due punti sul Mariano capolista, fermato fuori casa dallo Speranza Agrate. Gara difficile per i ragazzi di Battistini che chiudono il primo tempo in svantaggio però, come avvenuto nell’ultimo turno di gare, ribaltano il risultato grazie ai gol di Radaelli (65′) e Moroni (82′).

Il tecnico dei gialloblu commenta entusiasta la prova della squadra: “Stavamo perdendo ma, nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento. Readelli ha fatto un bel gol dalla distanza mentre, Moroni ha concluso in rete una bella azione di Fall, autore dell’assist vincente. Con la vittoria odierna consolidiamo il secondo posto in classifica, più passano le giornate più è bello stare lì. Fra due giornate, inoltre, ci sarà lo scontro diretto con un’ottima squadra costruita per vincere ma, noi ce la giocheremo. Comunque, non è facile per nessuno venire qui a giocare”.

Ritorna al successo la Luciano Manara che dopo il passo falso contro il GrentArcadia della settimana scorsa vince e convince contro la Giovanile Canzese, 3-0. I ragazzi di Ivan Iotti vanno a segno nel primo tempo con la doppietta del bomber Catta (43′, 55′) e il gol nel finale di Kabori (85′).

Risale la classifica il GrentArcadia che sconfigge 2-1 il Costamasnaga fuoricasa. La partita si sblocca subito al 10′ minuto, il numero 9 ospite Lozza viene atterrato in area da Pelliciari per l’arbitro è rigore, dal dischetto l’attaccante classe ’97 non sbaglia e spiazza Rapisardi.

Al 17′, i ragazzi di Perziano hanno l’opportunità del raddoppio ma, l’estremo difensore grigiorosso compie un autentico miracolo sulla conclusione dell’autore del gol deviando il pallone sul palo. I padroni di casa faticano a reagire ed alla mezz’ora gli ospiti colpiscono ancora con un bel triangolo sulla sinistra tra Lozza e Citterio, quest’ultimo lascia partire un diagonale vincente che non da scampo al portiere.

Il secondo tempo è un monologo degli uomini di Giulio Invernizzi che trovano la rete su calcio di rigore trasformato da Rossetti al 60′ ma, non il gol del pari. Il Costamasnagna raccoglie, così, la terza sconfitta consecutiva e non si smuove dal terzultimo posto in classifica. Nel prossimo turno contro la Giovanile Canzese è fondamentale fare punti per uscire dalla zona calda.