Calcio Promozione. Risalgono la classifica GrentArcadia e Costamasnaga

Frena la Luciano Manara sconfitta 2-0 dall’Agrate

Pareggio per Colico Derviese e GrentArcadia, vince il Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel campionato di Promozione 23/24 frena la rincorsa al Mariano la Luciano Manara che, dopo il pareggio per 0-0 della settimana scorsa, non riesce a sbloccarsi sotto porta ed incassa la prima sconfitta del girone di ritorno contro lo Speranza Agrate.

I brianzoli passano in vantaggio al 12′ del primo tempo con il gol di Sala su ingenuità difensiva dei lecchesi come spiega Mauro Fumagalli, team manager della società biancoazzura: “Abbiamo fatto un pasticcio sul rinvio del nostro difensore, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto una buona prestazione ma non siamo riusciti a trovare il gol ed abbiamo colpito anche una traversa”.

“Mentre, poi loro ci hanno colpito in contropiede col Carollo al 30′ della ripresa. Settimana prossima incontreremo la Pontelambrese dove dovremmo recuperare il nostro centrale De Lisio per trovare maggiore equilibrio in campo e Catta dovrebbe star meglio perchè è appena tornato dall’influenza”.

Trova il primo punto del girone di ritorno la Colico Derviese che pareggia 1-1 in trasferta contro la Pontelambrese. Apre le marcature la squadra di casa con il gol di Stefanoni al 48′ del primo tempo, i lecchesi vanno alla ricerca del pareggio per tutto il secondo tempo e lo trovano di testa nel finale con Macas, rientrato dopo l’infortunio al crociato, su un bel cross di Fall.

Danilo Battistini tecnico dei gialloblu è innanzitutto preoccupato per le condizioni del suo bomber Fall che: “È stato gettato in corsa contro la panchina da un avversario ed ora è in ospedale per degli accertamenti. Oggi, abbiamo fatto la partita noi sia dal punto di vista tecnico che tattico poi purtroppo bisogna essere più concreti a buttarla dentro. La prossima è contro il Biassono e proveremo a portare a casa i tre punti”.

Risale la classifica il Costamasnaga con la seconda vittoria su due nel girone di ritorno. I ragazzi di Giulio Invernizzi hanno battuto per 1-0 fuori casa la Casati Calcio Arcore, quarta forza del campionato di Promozione, grazie alla rete di Di Palma al 40′ del secondo tempo.

Il tecnico dei grigiorossi commenta il risultato odierno: “Una partita molto tattica, nella prima frazione pochi tiri in porta. Noi abbiamo giocato aggressivi sporcando le linee di passaggio e facendo densità. Poi abbiamo trovato il gol grazie ad una bella giocata di Baho, subentrato nel finale, che ha trovato Di Palma che con un tap-in vincente ha segnato la rete del vantaggio”.

“Bisogna continuare con questa mentalità e stare attenti in difesa che oggi è stata ottima e stare sempre in partita. La classifica dietro è corta ed ogni partita vale il campionato. Oggi, Rossetti ha fatto una grande prestazione ed è stato il migliore in campo”.

Infine, ottimo pareggio per il GrentArcadia che ferma sullo 0-0 fuori casa il Cavenago ottenendo così 4 punti nelle prime due giornate di ritorno. Parla della partita il team manager, Francesco Crippa: “Abbiamo iniziato bene l’anno con 4 punti e con un nuovo mister, la squadra si è ricompattata e lo segue bene. Oggi abbiamo avuto due occasioni clamorose nel secondo tempo, bravo il portiere loro”.

“I ragazzi sono stati uniti come squadra, con solida ossatura difensiva. Domenica prossima ci sarà lo scontro diretto con il Lesmo e dobbiamo continuare a stare agganciati a quel treno per non perdere punti”.