Calcio Promozione. Tornano al successo Costamasnaga e GrentArcadia

La Colico Derviese perde in casa 3-0 con lo Speranza Agrate, pareggio senza reti per la Luciano Manara

Grandi vittorie in chiave salvezza per GrentArcadia e Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Giornata positiva per le squadre lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 23/24 tranne per la Colico Derviese che cade, in casa, contro lo Speranza Agrate che si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Borghi e la rete di Carollo.

Pareggio senza reti nella sfida di vertice tra Luciano Manara e Casati Calcio Arcore che rimangono stabili al secondo e terzo posto in classifica non sfruttando l’altro 0-0 di giornata tra la capolista Mariano e la Vibe Ronchese.

Commenta la gara il team manager della formazione lecchese, Mauro Fumagalli: “Partita sfortunata, abbiamo avuto una dozzina di palle gol ma, il loro portiere ha fatto i miracoli e poi abbiamo sbagliato tanto sotto rete. Anche se abbiamo dominato non siamo riusciti a smuovere la classifica contando che le altre hanno pareggiato tutte”.

“Durante la pausa non siamo riusciti a rinforzarci ed oggi avevamo ancora Bose squalificato, inoltre il nostro libero è ancora infortunato perciò abbiamo giocato in emergenza con quattro giovani che però hanno fatto il loro. La prossima sarà un’altra sfida importante di vertice contro l’Agrate”.

Vittorie fondamentali in ottica salvezza per GrentArcadia e Costamasnaga che aprono il girone di ritorno nel migliore dei modi. La formazione di Dolzago guidata in panchina dal nuovo mister Gabriele Polonioli conquista, infatti, tre punti d’oro battendo la Giovanile Canzese per 1-0 grazie alla rete di Pennati su assist di Ripamonti.

Mentre i grigiorossi di Giulio Invernizzi rifilano un sonoro poker alla Concorezzese. Il tecnico lecchese è contento dell’ottimo atteggiamento avuto dei suoi ragazzi che: “Hanno giocato come se fosse una finale perchè per la nostra classifica ce lo impone. Da ora in avanti, infatti, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo per salvarci. Oggi, poi, sia i rientri che il mercato ci hanno aiutato dandoci maggiore sicurezza”.

“La gara è stata in bilico nel primo tempo e nella ripresa siamo entrati con la voglia di vincerla. Ceppi l’ha sbloccata con un bel gol in diagonale e dopo Rossetti ha fatto due capolavori su punizione che ci hanno portato sul 3-0 nel giro di pochi minuti, infine Baho ha segnato il definitivo 4-0 con un eurogol all’incrocio dei pali. Quella di oggi è una vittoria fondamentale soprattutto per la testa dei giocatori, dovremo avere lo stesso atteggiamento anche la settimana prossima contro la Casati Calcio Arcore”.