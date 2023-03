Calcio Serie C. Ancora un pari senza reti per il Lecco, è il quarto consecutivo

Prosegue il digiuno dai tre punti e dal gol dei blucelesti

Ora l’attenzione va al posticipo tra Pordenone e Pro Sesto

LECCO – Prosegue il digiuno dalla vittoria e dal gol della Calcio Lecco. Al “Rigamonti-Ceppi”, nel match valido per la trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, la truppa di Foschi impatta 0-0 contro la Triestina.

Per i blucelesti si tratta del quarto pareggio consecutivo a reti bianche, dopo quelli maturati contro Pordenone, FeralpiSalò e Piacenza. La classifica vede le aquile agganciare il Pordenone al terzo posto a quota 55 punti ma i neroverdi devono ancora scendere in campo (domani sera alle 20.30 contro la vicecapolista Pro Sesto). Pro Sesto che precede entrambe le compagini con 57 punti, mentre al vertice continua a comandare la FeralpiSalò con 62 punti.

Pochissime emozioni

L’avvio di gara del Lecco è deciso e dopo solo quattro giri di lancette Lepore serve un ottimo pallone in area a Pinzauti, il quale prova una girata senza però impattare con decisione la sfera. Gli ospiti rispondono con un tentativo personale di Tavernelli che trova la pronta opposizione di Enrici.

Dopo questi tentativi iniziali la gara stenta a decollare e conseguentemente le occasioni da rete sono ridotte. Si deve attendere fino al 43′, quando i blucelesti costruiscono una buona trama con Giudici e Lakti, con la difesa friulana che riesce comunque a sventare la minaccia rifugiandosi in corner.

In apertura di ripresa la Triestina si rende per due volte molto pericolosa, prima con Tessiore che costringe Melgrati ad un intervento provvidenziale a seguito di un errore di Ardizzone in fase di disimpegno, poi con Mbakogu, il quale viene ben arginato da Stanga dopo un veloce contropiede.

Il Lecco fatica a rispondere, non riuscendo mai di fatto a costruire occasioni degne di nota dalle parti di Matosevic. Ne consegue che anche la seconda frazione di gioca scorra via senza particolari sussulti, nonostante gli ingressi di nuovi innesti da entrambe le panchine che però non producono grandi effetti sull’andamento del match.

Si arriva quindi alle battute finali e all’86’ la Triestina resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Pezzella. I biancorossi riescono comunque a gestire la situazione r così dopo cinque minuti di extra-time il punteggio finale recita 0-0.

Tabellino

LECCO – TRIESTINA 0-0

LECCO: Melgrati, Celjak, Enrici (Stanga dal 46′), Giudici, Tordini (Lakti dal 36′), Battistini, Pinzauti (Mangni dal 73′), Ilari, Lepore, Ardizzone (Zambataro dal 64′), Buso. All. Foschi. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Martorelli, Cusumano, Bianconi.

TRIESTINA: Matosevic, Gori (Lollo dal 55′), Tessiore (Minesso dal 67′), Mbakogu, Tavernelli (Pezzella dal 67′), Paganini, Crimi, Masi, Rocchetti, Piacentini. All. Gentilini. A disp.: Pozzi, Laganis, Ghislandi, Malomo, Adorante, Ciofani, Lovisa, Sarzi, Felici.

ARBITRO: Sig. Zanotti, sez. Rimini.

Classifica

FeralpiSalò 62

———————————————————————

Pro Sesto 57 (una partita in meno)

Pordenone 55 (una partita in meno)

Lecco 55

L.R. Vicenza 51 (una partita in meno)

Renate 49

Virtus Verona 48 (una partita in meno)

Novara 47 (una partita in meno)

Padova 47

Arzignano Valchiampo 46 (una partita in meno)

———————————————————————

Juventus Next Gen 46

Pro Patria 45

Pergolettese 44 (una partita in meno)

Trento 42

Pro Vercelli 39 (una partita in meno)

——————————————————————–

Sangiuliano City 38 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 37

Mantova 36

Triestina 34

——————————————————————-

Piacenza 29 (una partita in meno)