Basket Serie C. WBT Calolzio, così non va

Lecchesi battuti sul campo di Villasanta (60-52)

Pessime le percentuali al tiro dei giocatori della WBT

VILLASANTA – Incredibile sconfitta per la WBT Calolzio. La formazione lariana ha perso oggi sul campo dell’italcontrol Villasanta, fanalino di coda del campionato che, prima di oggi, aveva vinto solo una volta in stagione.

Fin dall’inizio la formazione lariana fatica a trovare il fondo della retina. Villasanta, pur non facendo nulla di straordinario, approfitta della scarsa vena realizzativa di un’incompleta WBT – fuori Longhi, Castagna e Niang – per andare al riposo in vantaggio (33-21).

Nel secondo tempo le cose non vanno meglio per la formazione calolziese che, incredibilmente, tira peggio da due punti – 10/40 il totale! – che da oltre l’arco da tre. Il risultato è una sconfitta per 60-52 che rende inutile, ai fini della classifica, anche la prossima sfida casalinga contro Bottanuco.

“Una partita dove abbiamo fatto male in attacco e, nei primi tre quarti, anche in difesa – dichiara coach Mazzoleni – purtroppo questa è una partita che conta doppio, abbiamo perso due punti contro una rivale che probabilmente troveremo nel nostro girone”.

ITALCONTROL VILLASANTA – WBT CALOLZIOCORTE 60-52

PARZIALI: 17-11; 33-21; 48-34

CALOLZIOCORTE: Rusconi 13, Paduano 12, Combi 11, Meroni 5, Mazzoleni 4, Pirovano 3, Perego 2, Radaelli 2, Papini n.e, Marabelli n.e, All. Mazzoleni