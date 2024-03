Basket Serie C. WBT Calolziocorte, altro KO

Pessimo primo tempo, meglio nella ripresa

“Nel secondo tempo una migliore intensità” dichiara coach Mazzoleni

MANERBIO – Seconda sconfitta consecutiva per la WBT Calolziocorte nella fase Girone Bronze EST, valido per mantenere il diritto di poter disputare la Serie C anche la prossima stagione. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno perso 85-77 sul campo di Manerbio Basket.

La formazione bresciana ha subito imposto il suo ritmo alla partita e nel primo quarto ha bucato a ripetizione la retina degli ospiti (31-21). Le cose non vanno meglio nella seconda frazione. Manerbio allunga ulteriormente e la WBT va al riposo lungo con quasi venti lunghezze da recuperare (53-34).

Nella ripresa si vede un’altra Calolzio, ma solamente quando i giochi erano ormai quasi fatti. I lecchesi riescono ad arrivare a soli sei punti di distacco con un volitivo quarto quarto, perdendo la gara col punteggio di 85-77.

“Manerbio ha segnato tanto da tre e noi abbiamo fatto fatica, commettendo errori banali – dichiara coach Mazzoleni – nel secondo tempo siamo andati meglio, soprattutto a livello di intensità, ma non dobbiamo arrivare a quel punto per giocare così bene”.

MANERBIO BASKET – WBT CALOLZIOCORTE 85-77

PARZIALI: 31-21; 53-34; 70-52

CALOLZIOCORTE: Papini 2, Rusconi 22, Paduano 3, Meroni 8, Pirovano, Mazzoleni 2, Longhi 7, Perego 1, Radaelli 23, Combi 9. All. Mazzoleni.