Calcio Eccellenza. Il Calolziocorte prosegue nella sua risalita

Buon pareggio senza reti per il Calolziocorte contro il Muggiò

Cade la Brianza Olginatese 2-1 con il Mapello

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Continua la striscia positiva e la risalita dai bassifondi della classifica nel campionato d’Eccellenza 23/24 il Calolziocorte di Daniele Perego. Oggi, gli amaranto hanno raccolto il terzo risultato utile consecutivo grazie al pareggio senza reti sul campo del Muggiò.

Commenta il risultato odierno il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “Bella partita e risultato anche giusto, se fossimo stati più bravi in alcune circostanze avremmo potuto anche vincerla, non c’è stata l’occasione chiave né da una parte né dall’altra. Sono soddisfatto di questa striscia positiva di 5 punti con squadre importanti come Sondrio, Mapello e Muggiò”.

“Dobbiamo proseguire con questa continuità per uscire dalla zona salvezza, il primo obiettivo l’abbiamo già raggiunto cioè quello di abbandonare le ultime due posizioni. Adesso avremo due gare in casa contro Cisanese e Olginate per continuare la risalita”.

Sorte avversa, invece, per la Brianza Olginatese che perde 2-1 fuori casa contro il Mapello. La formazione lecchese non sfrutta nè il vantaggio di Fischietti né la superiorità numerica, padroni di casa in dieci dal 15′ della ripresa, e si fa rimontare grazie ad un’autorete e dal gol di Zambelli.

Commenta la partita il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi non secondo tempo non abbiamo saputo approfittare della superiorità numerica dopo l’espulsione del loro difensore centrale. Inoltre, abbiamo sbagliato diverse occasioni clamorose davanti alla porta. Poi abbiamo preso gol su autorete e l’altro ingenuamente su azione loro, secondo tempo disastroso”.