Danza. Giada Canino compie 18 anni e si regala un oro ai campionati europei

Strepitoso risultato della ballerina calolziese in coppia con Michele Consoli. Per loro anche un argento

A Bratislava brilla tutta la squadra paralimpica della Rosy Dance che torna a casa con 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo

CALOLZIOCORTE – La ballerina calolziese Giada Canino non avrebbe potuto festeggiare in modo migliore i 18 anni, compiuti proprio qualche giorno fa. Accanto al grande traguardo di vita, infatti, ha conquistato sabato scorso un importantissimo risultato sportivo alla WIDA European Cup (World Integrative Dance Association) presso l’hotel Crowne Plaza di Bratislava (Slovacchia).

Per i ballerini della squadra paralimpica Rosy Dance di Villongo (BG), di cui anche Giada fa parte, era l’appuntamento più importante della stagione: la manifestazione di danza integrata e danza sportiva aperta a tutte le disabilità assegnava infatti i titoli europei.

Ottimi risultati per tutti i ballerini del Team Italia, è stata una manifestazione bellissima che ha visto scendere in pista atleti da ogni angolo d’Europa, dal Belgio alla Georgia, dall’Olanda alla Danimarca, dalla Slovacchia alla Slovenia. La rappresentanza azzurra ha partecipato a tutte le specialità (danze standard, latino-americane e caraibiche) nelle categorie Dir (disabilità intellettivo relazionali) e Div (disabilità visiva).

La squadra paralimpica della Rosy Dance, in gara con 4 coppie, ha conquistato un bottino di 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo. Giada Canino e Michele Consoli hanno vinto il titolo europeo nelle danze latino-americane e sono arrivati secondi nelle danze standard. In gara anche le coppie Andrea Tomasoni e Stefano Brevi; Francesco Bernini e Nadia Muftah; Martina Giuseppe e Lidia Canigiula. Anche l’istruttrice Gloria Acerbis è scesa in pista vincendo nulla sua specialità.

“Un oro e un argento incredibile per la nostra Giada al termine di una stagione ricchissima di soddisfazione che l’aveva già vista affermarsi a livello nazionale. Adesso, proprio a pochi giorni dal 18° compleanno, ha festeggiato con una consacrazione anche nel panorama europeo. Giada e Michele sono stati come al solito bravissimi – hanno detto papà Elio e mamma Lella con grande soddisfazione -. E’ doveroso ringraziare gli sponsor e tutte le persone che hanno permesso a questi ragazzi di vivere un sogno incredibile. Un grazie particolare alla maestra Marianna Cadei e a tutto lo staff tecnico della Rosy Dance che con impegno e professionalità stanno facendo di questa squadra un’importante realtà sportiva a livello internazionale”.

Come al solito occorre ribadire il fondamentale valore sociale che assume la danza in questo contesto: “E’ bello quando i sacrifici di tutti (ragazzi, famiglie, istruttori) danno risultati inimmaginabili, la storia di Giada è emblematica – hanno continuato papà Elio e mamma Lella (proprio lei ha accompagnato la figlia a Bratislava) -. E’ stato un anno importante a livello nazionale e adesso, dopo tanto impegno, Giada ha conquistato anche l’oro e l’argento europei. Non ci sono parole per esprimere quanto la danza sia importante per Giada”.

La stagione, però, non si ferma qui: i prossimi 2 e 3 dicembre la ballerina calolziese scenderà nuovamente sulla pista da ballo per i campionati interregionali Piemonte-Lombardia, sempre a dicembre ci sarà il saggio di fine anno. Solo qualche giorno di pausa e poi comincerà subito una nuova stagione che, siamo sicuri, vedrà Giada ancora protagonista.