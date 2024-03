Danza. La squadra paralimpica agli Special Olympics grazie a uno sponsor

Giada Canino e gli atleti della Rosy Dance si giocheranno un posto per i Giochi mondiali invernali 2025

“Un grazie a Autotorino che ha offerto a titolo gratuito un pulmino per la trasferta. Un gesto importante per tutte le famiglie”

CALOLZIOCORTE – Partiranno domani, martedì, alla volta di Borgo San Dalmazzo (CN) i ragazzi della squadra paralimpica della scuola di ballo Rosy Dance di Villongo (BG) di cui fa parte anche la giovane calolziese Giada Canino. Un appuntamento particolarmente importante per i 7 ballerini in gara che parteciperanno ai Giochi nazionali invernali degli Special Olympics dal 4 all’8 marzo. Questi Special Olympics, però, rappresentano anche il biglietto di ingresso per i Giochi mondiali invernali organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

Per i ragazzi della Rosy Dance il sogno si è avverato grazie all’intervento della Gruppo Autotorino che ha offerto a titolo gratuito un pulmino per affrontare la trasferta in Piemonte: “Si tratta di un gesto particolarmente significativo – ha detto Elio Canino, papà di Giada -. Noi genitori ci troviamo spesso ad affrontare sacrifici anche molto importanti, non solo in termini economici, per permettere ai nostri figli di portare avanti quella che non è semplicemente una passione. Questo pulmino è un aiuto prezioso per tutte le famiglie dei ragazzi. Un grazie di cuore a Autotorino per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione”.

Dal punto di vista agonistico, invece, la squadra paralimpica della Rosy Dance non ha bisogno di presentazioni visti gli importanti risultati a livello nazionale e internazionale conseguiti negli ultimi anni: “Sicuramente sarà una esperienza importante per i nostri ragazzi che hanno anche la possibilità di conquistare un posto per l’evento mondiale dell’anno prossimo e quindi rappresentare tutta l’Italia”.

In partenza per gli Special Olympics: Giada, Andrea, Maria, Nadia, Stefano, Giuseppe, Michele accompagnati dalla maestra Marianna Cadei e dal suo staff con Monica, Peppe e Francesco.