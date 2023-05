Karate: grandi vittorie per il Sankukai Belotti

Al Palazzetto di Castello Brianza, sì è tenuta l’ultima gara del circuito provinciale del CSI di Lecco

LECCO – Ogni competizione semina qualcosa dentro ogni piccolo e grande atleta: l’agitazione, l’entusiasmo, le delusioni, i trionfi e gli errori rendono ciascun karateka uno sportivo più consapevole, più esperto e più pronto a ciò che può succedere. Ci vogliono coraggio, determinazione e tanta passione per salire sul tatami e gli allievi e le allieve del maestro Belotti, dalle palestre dell’A.S.D O. Barzanò e del Sankukai La Valletta Brianza, ne hanno dimostrato tanto anche la scorsa domenica.

Il supporto è però un altro elemento fondamentale: quello di genitori, parenti e amici sempre presenti a tifare sugli spalti, e quello dei preparatori atletici, attenti in palestra e a bordo tatami per gli ultimi consigli. Presenti a questa gara: gli istruttori Roberto Barbiero e Laura Ghezzi, gli allenatori Cosimo Pisano e Pietro Cogliati, le cinture nere Davide Consonni, Antonio e Francesca Cerrone.

Dopo ringraziamenti e saluti iniziali e gli auguri alle mamme, più di 100 atleti e atlete si sono confrontati sulle specialità del karate: il kata, ossia la parte delle forme (individualmente o a coppie per i compagni di allenamento più in sintonia) e il kumite, ossia la parte di combattimento.

I risultati del Sankukai Belotti:

Primo posto per: Federico Cogliati (nera) e Stefano Sironi nel kumite, Alessio Sigismondi (verde), Alice Calisti (arancio), Davide Curtoni (bianco-gialla), Sofia Cogliati (blu-marrone) nel kata.

Secondo posto per: Pietro Cogliati (nera) nel kumite, Daniele Locorotondo (gialla), Elisa Scalì (verde), Irene Zen (blu-marrone), Matteo Mauri (bianco-gialla) e Melita Montagnese (arancio-verde) nel kata singolo, Alice Calisti e Francesco Magnoli in quello a coppie.

Terzo posto nel kata per: Elisa Frigerio (bianca), Francesco Magnoli (arancio), Giuliano Albini (gialla) e Mirko Sala (bianco-gialla).

Quarto posto nel kata per: Davide Consonni (nera), Laila Montagnese (arancio-verde), Riccardo Rocca (gialla-arancio) e Sara El Youbi (gialla-arancio).

Hanno infine partecipato ma senza poter salire sul podio: Jacopo Di Benedetto (gialla), Marco Soddu (arancio), Nicolo Potocnjak (gialla-arancio).

In ogni caso, non è il primo, il secondo o l’ultimo posto che ci definisce, ma il percorso che abbiamo fatto per arrivare fino a lì.