Arrampicata. Anche Valentina Arnoldi con gli azzurrini ai mondiali di Seoul

La lecchese dei Ragni in gara nella specialità Lead categoria Under 20

I Campionati del Mondo Giovanili si svolgeranno dal 18 al 27 agosto nel Seoul Mountain Climbing & Culture Center

LECCO – C’è anche la giovane lecchese Valentina Arnoldi tra i 36 giovani portabandiera pronti ad affrontare i Campionati Mondiali Giovanili di Seoul (Korea). Tra i 14 convocati per l’Under 20 c’è anche l’atleta dei Ragni di Lecco che gareggerà nella specialità Lead.

Il programma delle competizioni è molto fitto: venerdì 18 agosto si partirà con le qualifiche lead Under 18 maschile e femminile, e la qualifica lead Under 16 maschile a partire dalle ore 9. Sabato 19 agosto a partire dalle ore 9 avranno inizio le qualifiche lead maschili e femminili Under 20 e le qualifiche lead femminili Under 16. Domenica 20 agosto si disputeranno le semifinali lead U18 a partire dalle ore 9, le semifinali lead U20 alle ore 11.30, la finale U16 alle ore 17.00 e infine la finale U18 alle ore 20.00. Lunedì 21 agosto si terranno le qualifiche speed U16 a partire dalle ore 10.15 e le finali lead U20 alle ore 20. Martedì 22 agosto partiranno alle ore 9 le qualifiche boulder U18 e alle ore 18.30 si disputeranno le finali di speed U16. Mercoledì 23 agosto si svolgeranno le semifinali boulder U18 alle ore 9, le qualifiche speed U20 alle ore 17 e le finali boulder U18 alle ore 19. Giovedì 24 agosto si terranno a partire dalle ore 9 le qualifiche boulder Under 20 maschili e femminili e alle ore 18.30 le finali speed Under 20. Venerdì 25 agosto alle ore 9 si disputeranno le semifinali boulder U20, alle ore 17 le qualifiche speed U18 e alle ore 19 le finali boulder U20. Sabato 26 agosto a partire dalle ore 9 avranno luogo le qualifiche boulder U16 maschili e femminili e alle ore 18.30 le finali speed U18. Domenica 27 agosto si terranno le semifinali boulder U16 alle ore 9 e le finali alle ore 18.