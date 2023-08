Arrampicata. Valentina Arnoldi si ferma in semifinale ai Mondiali Giovanili

Dopo un’ottima qualifica, in semifinale l’errore decisivo avviene 4 prese troppo in basso

“Peccato, ci voleva una prestazione perfetta per entrare nelle prime otto”

LECCO – Si ferma in semifinale il cammino di Valentina Arnoldi ai Mondiali Giovanili di arrampicata a Seul. Dopo un’ottima qualifica che l’ha vista entrare fra le migliori U20 al mondo con l’11° posto nella specialità Lead (corda), la giovane atleta dei Ragni di Lecco parte molto bene sulla difficilissima via di semifinale ma dopo una decina di prese comincia ad avere qualche incertezza che le fanno spendere energie e perdere concentrazione in lettura.

L’errore decisivo avviene 4 prese troppo in basso e la via non permetteva assestamenti. 18° posto finale con tanta rabbia e rimpianti legittimi. Solo tre sembravano veramente troppo forti tecnicamente: “Peccato, ci voleva una prestazione perfetta per entrare nelle prime 8, onestamente cinque mi sembravano ancora troppo forti. Invece tante sorprese per la complessità che ha fatto cadere anche atlete fisicamente fortissime, tra le prime 25 in Coppa del Mondo. In Italia non abbiamo vie così, che puoi cadere anche in partenza anche su gradi di 8a/b e una serie di boulder aleatori, il muro era alto 12 metri e certamente questa disabitudine si è vista”.