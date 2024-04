Artistica Serie A1. Ghislanzoni GAL, che beffa!

Non basta il miglior punteggio stagionale per andare alle “Final six”

Lecchesi superati dalla Giovanile Ancona, chiudono al settimo posto

RAVENNA – Il sogno di entrare nelle “Final six” si infrange all’ultima giornata di campionato per la squadra di ginnastica artistica maschile della Ghislanzoni-GAL. Al gruppo formato da Lorenzo Bonicelli, Edoardo De Rosa, Edoardo Sugamele, Luca Santambrogio, Michele Maiellaro e Simone La Monica non è bastato fare il miglior punteggio di tutte e tre le prove – un ottimo 236.650 – per difendere il sesto posto in classifica, superati dalla Giovanile Ancona.

I lecchesi hanno superato in tre attrezzi quota quaranta punti – anelli, volteggio e parallele – ma hanno pagato la prova al cavallo con maniglie, dove hanno ottenuto solo 37.250 punti. Difficilmente però si può rimproverare qualcosa alla squadra nel giorno in cui è stato messo a segno il miglior punteggio della stagione, valido per il settimo posto di giornata.

Purtroppo per la squadra lariana, anche la Giovanile Ancona si è dimostrata parecchio in forma. Il 238.800 dei marchigiani li ha fatti salire fino al sesto posto in classifica generale – dove si prendono le migliori due prove su tre – beffando i ragazzi allenati da Pietro Spreafico e Alessandro Zanardi, che chiudono settimi e primi degli esclusi.

La beffa finale non cancella però una stagione strepitosa dei lecchesi, al loro esordio nella massima serie.