Atletica. Campionati Italiani, Mattia Padovani sfiora il podio sui 5000m

Nel martello bene Giacomo Proserpio, ex Atletica Lecco Colombo Costruzioni, bronzo con 70,11m

I risultati dei lecchesi presenti ai Campionati Italiani individuali di atletica a Molfetta

MOLFETTA (BA) – A Molfetta grandi risultati ai Campionati Italiani Individuali, copertina a Ayomide Temilade Folorunso che sui 400hs ha fatto segnare il primato italiano in 54”22. Finalmente un campionato tricolore Assoluto con risultati stupendi. Molto bene i 200m sia maschile che femminile: Filippo Tortu (Fiamme Gialle) fa segnare un tempo buonissimo, 20”14 a solo 4 centesimi del suo primato personale; Dalia Kaddari (Fiamme Oro) corre in 22”90 in finale e ancora meglio in batteria con 22”86; sui 400m Alessandra Bonora (Bracco Atletica) chiude a solo 4 centesimi dal primato personale in 52”24 vince il titolo e ben 4 atlete sono rimaste sotto i 53”.

Bellissima gara gli 800m: in tre si giocano il titolo ma a vincere è Simone Barontini (Fiamme Azzurre) in 1’44”50 nuovo primato personale. Ben 6 atleti su 8 hanno fatto segnare il primato personale. Anche al femminile Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) vince in 2’00”43 e 5 atlete su 8 hanno conquistato il primato personale. Sui 1500m maschili, gara lenta ai 1100m dove sono ancora 4 atleti a giocarsi il titolo: Pietro Arese (Fiamme Gialle) con un 400m finale in meno di 53” vince in 3’46”07; al femminile Federica Del Buono va in testa e corre per tutta la gara, però in volata vince Sintayehu Vissa (Atl Brugnera Pn Friulintagli) in 4’06”85.

Nei 5000m, al maschile, ci prova il lecchese Mattia Padovani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) fino ai 30 metri è ancora davanti a tutti, ma alla fine sfiora soltanto il podio con il 4° posto in 14’03”99, il titolo va a Jacopo De Marchi (Cs Esercito) in 14’02”07. La gara femminile vede all’ultimo giro in lotta solo Ludovica Cavalli (Cs Aeronautica) e Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), la trentina a 300m allunga e va a prendersi l’oro in 16’08”50.

Ottimi risultati nel salto triplo maschile e nell’asta femminile

Bastano due salti a Hernandez Andy Diaz (Atl libertas Unicusano Livorno) per vincere nel salto triplo: nel primo salto fa un nullo, secondo salto 16,82m e terzo salto 17,21m. Stefano Sottile (Fiamme Azzurra) vince il titolo nel salto in alto con 2,28m. Roberta Bruni (Cs Carabinieri sez Atletica) vince il titolo del salto con l’asta in 4,60m; prova a 4,73m per il nuovo primato italiano ma non riesce. Nel salto triplo femminile lotta sul filo dei centimetri: Ottavia Cestonaro (Cs Carabinieri sez Atletica) vince con 13,98m contro Darya Derkach (Cs Aeronautica Militare) con 13,93m.

Lanci, sfida a due nel getto del peso

Leonardo Fabbri (Cs Aeronautica Militare) vince il titolo nel getto del peso con 21,80m a soli 19 centimetri del personale, Zane Maier (Ga Fiamme Gialle) nel sesto lancio arriva a 21,69m ma non basta per battere il neo campione italiano 2023. Nel lancio del martello sono tre gli atleti oltre i 70m: Simone Falloni (Cs Aeronautica Militare) vince il titolo con 71,59m, molto bene Giacomo Proserpio (Cs Carabinieri sez Atletica), ex Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che conclude al 3° posto con 70,11m. Nel lancio del giavellotto Roberto Orlandi (Cs Aeronautica Militare) vince con 76,53m, mentre al femminile Carolina Visca (Gs Fiamme Gialle) vince con 56,54m. Nel lancio del giavellotto sfiora il primato italiano Daisy Oyemwenosa Osakue (Ga Fiamme Gialle) con 63,25m.

Prove multiple, 13 atleti per il primato personale

Lorenzo Naidon (Us Quercia) nel decathlon vince con 8.090 punti, nuovo primato personale. Nell’Eptathlon Scilla Benussi (Atl Riviera del Brenta) riesce a vincere con 5.334 punti, a soli 20 punti Giulia Riccardi (Gs Trilacum) con 5.314 punti, entrambe col nuovo primato personale.

Gli altri lecchesi in gara

Peccato per i 5000m per Mattia Padovani, fino ai 30 metri era in testa e poi gli altri tre lo hanno passato sul traguardo, il lecchese conclude al 4° posto in 14’03”99. Bene anche Mustafà Belghiti (Asd Dinamo Sport) 9° in 14’10”63 con il nuovo primato personale. Sui 110hs nella 2^ batteria con 14”84 si classifica 6° posto e nel riepilogo conclude all’11° posto Junior Trevor Goho Diseysson (Atl Lecco Colombo Costruzioni) a soli 6 centesimi dal primato personale. Sugli 800m Mattia Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) corre nella prima batteria, fino ai 650m è assieme a tutti gli altri ma poi molla e conclude all’8° posto in 1’55”26 e nel riepilogo conclude 15°.