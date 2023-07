Atletica Lecco protagonista al Campionato regionale Assoluto

Tre titoli e quattro podi per l’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni

Tanti lecchesi in gara nelle due giornate a Bergamo e a Brescia

BERGAMO/BRESCIA – Capitali della Cultura e, per un fine settimana, anche capitali dello sport: Bergamo e Brescia hanno ospitato il Campionato regionale Assoluto di atletica, dove i lecchesi hanno saputo mettere in mostra le loro doti.

Prima giornata, organizzata dalla Bergamo Stars Atletica, già ricca di successi ed estremamente partecipata, con 567 atleti individuali e 11 staffette dei 4x100m. A spiccare soprattutto l’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni, vincitrice di tre titoli grazie a Mattia Tacchini nei 100m, Junior Trevor Goho Diseysson nei 110hs e Viviana Valsecchi nei 5000m per la marcia.

Tacchini arriva 2° nella prima batteria e, con il tempo di 10”71, entra in finale. Un’ora dopo corre 10”64: è sufficiente sia per eguagliare il primato personale che per vincere il titolo regionale. A un solo centesimo dal proprio personale invece Goho Diseysson con 14”79: anche lui porta però a casa il primo risultato nella sua disciplina. Infine Valsecchi ottiene il gradino più alto del podio con 26’04”80.

Non finiscono qui i successi lecchesi: conquistano la medaglia d’argento Nicole Acerboni (Bracco Atletica) sui 1500m con 4’34”58, Mattia Sottocornola (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 3000sp con 9’38”74 e Julian Scutareanu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) per il salto in alto con 2,04m.

Gran bella gara anche per il lecchese Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) sui 1500m con 3’52”26: raggiunge un nuovo primato personale e migliora con 4”14, aggiudicandosi il terzo gradino del podio come Giorgia Mameli (Pol Libertas Cernuschese) sui 100m. Quarta nella prima batteria con 12”44, in finale si prende il bronzo con 12”35.

Nella seconda giornata a Brescia, organizzata dalla Polisportiva G.B Vighenzi-San Polino, due i podi lecchesi, firmati Atletica Lecco-Colombo Costruzioni: terzo posto per Davide Colombo sui 400hs con 55”58 e Giovanni Artusi sui 5000m con 15’15”17. In pista scesi complessivamente 477 atleti, solo due staffette dei 4×400 metri.

Foto di Giorgio Pesenti a Brescia e Michele Maraviglia a Bergamo

I risultati degli altri lecchesi in gara nella prima giornata

100m:

11^ Stella Moizzi 12”72 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m:

9^ Federica Lega 58”06 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Arianna Bellani 1’03”35 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m:

17^ laura Nardo 4’54”40 (Pol Pagnona).

Getto del peso:

4^ Federica Dozio 11,72m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Elisa Dozio 9,66m (Gs Virtus Calco).

Giavellotto:

Allieve: 3^ Elisa Dozio 33,34m (Gs Virtus Calco).

100m:

56° Giorgio Bergna 11”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 66° Alessandro Sala 12”01 (Pol Libertas Cernuschese), 77° Davide Bonacina 12”12 (Pol Bellano Galperti Group).

400m:

11° Michele Stacchini 50”38 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Davide Pozzoni 52”30 (Pol Libertas Cernuschese), 47° Filippo Dalla Pria 53”87 (Atl Lecco Colombo costruzioni).

1500m:

17° Andrea Casati 3’59”08 (Merate Atletica Promoline), 34° Nicolò Vergottini 4’15”08 (Us Derviese).

2000sp-Allievi:

7° Vittorio Crippa 7’11”61 (Gs Virtus Calco).

110hs:

6° Matteo Dozio 16”25 (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

Juniores-4° Simone Manzoni 15”59 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo:

13° Giacomo Maggioni 12,56m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso:

6° Davide Bonacina 11,78m (Pol Bellano Galperti Group).

Lancio del giavellotto:

6° Tommaso Mojoli 55,90m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17° Giacomo Maggioni 37,93m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Tutti i risultati dei lecchesi nella seconda giornata:

200m:

36° Davide Pozzoni 23”68 (Pol Libertas Cernuschese), 39° Alessandro Sala 23”77 (Pol Libertas Cernuschese).

800m:

36° Flavio Tornaghi 2’03”31 (Merate Atletica Promoline).

5000m:

6° Jonut Puiu 15’40”28 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11° Vittorio Crippa 18’27”11 (Gs Virtus Calco).

Salto con l’asta:

5° Matteo Dozio 3,90m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).