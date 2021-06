Atletica. Riunione nazionale Assoluti CRL Meeting, successi di Rota e Crippa

A Rovellasca sabato quasi 600 partecipanti alle gare

Vittoria anche per la staffetta 4×100 Allievi

ROVELLASCA – Seconda tornata di gare a Rovellasca con la locale società di atletica impegnata nella gestione della manifestazione che ha visto numeri molto elevati tant’è che si è dovuto anticipare di un’ora l’inizio gare per far sì che non si protraessero fino alla tarda serata.

Sono state 250 le atlete al femminile e ben 331 quelli al maschile per un totale di 581 partecipanti, la gara più partecipata i 100m al maschile con 22 batterie per un totale di 119 atleti, numerosa anche la stessa gara al femminile che ha visto a sua volta disputarsi 19 batterie per un totale di 100 atlete. Poco meno i partecipanti alle gare dei 400m che hanno visto la partecipazione di 92 atleti al maschile e 74 al femminile, queste due gare hanno impegnato più della metà degli atleti presenti a Rovellasca.

Alessandro Rota, Silvia Crippa e la staffetta Allievi dell’Atl Lecco nella 4x100m al successo

Alessandro Rota si conferma sui 110hs e vince eguagliando il primato personale, Silvia Crippa con 12,51m fa sua la gara del getto del peso e precede Federica Dozio della Virtus Calco che la segue in classifica con 12,34m e aggiunge 28cm al suo precedente primato personale, due staffette della 4x100m Allievi sul podio, entrambe dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che vince con Giorgio Bergna, Giovanni Alghieri, Michele Stacchini e Matteo Scaccabarozzi 44”78 il loro tempo, mentre i compagni Filippo Dalla Pria, Francesco Alfieri, Alessandro Gadosa e Giovanni Dell’Oro con 46”38 si prendono il 3° posto.

Stella Moizzi e Alessia Gatti sfiorano la vittoria, Lisa Galluccio e Alessandro Gadosa, al 3° posto

Continua a migliorare l’Allieva Stella Moizzi passata dai 13”01 dell’esordio sui 100m al 9 maggio, al 12”36 di sabato pomeriggio a Rovellasca, tempo che la vede scalare le posizioni nelle graduatorie sia nazionali che regionali, Alessia Gatti vince la prima batteria dei 100hs in 15”1, tempo che alla fine vale il secondo posto, Lisa Galluccio sui 400m con 58”23 si prende il terzo posto nella prima batteria, tempo che resiste fino alla fine e che vale il 3° posto finale per la giallo blu, stesso piazzamento per Alessandro Gadosa nei 110hs Allievi con 17”92.

Gli altri risultati dei lecchesi