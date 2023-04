Badminton Lecco vicina all’impresa: sfiorati i playoff per la serie A

La formazione bluceleste si piazza quarta nel girone con 16 punti

Terzo posto di rilievo per Edvidio Milani a Bressanone

LECCO – Cercare la difficilissima scalata verso la serie A Nazionale o non retrocedere alla categoria inferiore. Sono partiti per Messina con questi obiettivi in testa i ragazzi Senior e Junior del Badminton Lecco, dove lo scorso fine settimana erano impegnati nel 2° concentramento serie B.

Malgrado le difficoltà trovate per la superiorità di alcune squadre, il team di bluceleste è riuscito a mantenere la categoria con facilità, piazzandosi al 4° posto del girone con 16 punti. Alla volta dello stretto sono scesi il direttore tecnico Alessandro Redaelli insieme a otto giocatori: Lidia Rainero (prestito CUS TO), Amanda Bandiola, Giovanna Galli, Liam Pellizzari (prestito Lario BC), Paolo Milani, Francesco Tomasello, Federico Lazzarini e lo Juniores Andrea Saverio.

Ciascun incontro era composto da cinque partite: SM-SF-DM-DF e DX al meglio dei 3 set, 21 punti. Si parte dal 5° posto in classifica guadagnato nel 1° concentramento di Malles. I primi incontri del sabato si giocano con le squadre di casa, il Messina Badminton e il Milazzo Badminton. Contro il Messina cinque partite molto equilibrate e ben giocate, ma il risultato ha dato contro la formazione lecchese, sconfitta 2 a 3. Con l’altra squadra della provincia messinese, è arrivata invece senza problemi al risultato di 4 a 1. La domenica ripresa contro gli altoatesini: primo incontro giocato con ASV Ueberetsch e, malgrado un’ottima prestazione, perso ancora per 2 a 3. Purtroppo le successive cinque partite terminano con 4

vittorie a 1 per la forte squadra dell’ASV Mals.

Così Redaelli ha commentato le prestazioni: “Sono contento della squadra nel complesso, ma non pienamente soddisfatto. Alcune partite in bilico ci sono sfuggite di mano per un soffio. Voglio continuare a spingere la squadra a migliorare per fare sì che queste sfide non ci sfuggano più.”

Sempre domenica, ottimo terzo posto per Edvidio Milani al 1° Torneo Master Brixen tenutosi a Bressanone, in Alto Adige. Unico bluceleste ad aver preso parte all’evento, ha conquistato il piazzamento nelle specialità di SM55 e DM55 in coppia con Paul Gschnitzer dell’ASV Brixen.