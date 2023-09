Basket femminile Serie C. Ottimo esordio per la Lecco Basket Women

Battuta Ornago in amichevole col punteggio di 32-64

Infortunio alla caviglia per il playmaker Laura Scola

ORNAGO – Inizia con una larga vittoria la stagione della Lecco Basket Women. La squadra del presidente Paolo Benzoni ha espugnato il campo della Nino Ronco Ornago, formazione che il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione femminile.

Nonostante la squadra non al completo – assenti Ciceri, Rota e Chitelotti – le blucelesti non hanno avuto problemi a battere un’avversaria di categoria inferiore. Dopo un primo quarto equilibrato (10-14) le lecchesi hanno progressivamente allungato fino a doppiare le avversarie, chiudendo la partita sul punteggio di 32-64.

Miglior marcatrice dell’incontro Capellini a quota 12. Nota stonata l’infortunio alla caviglia per Laura Scola, le cui condizioni saranno valutate nel corso della prossima settimana.

“È stata una prima sgambata utilissima per iniziare a riprendere confidenza col campo, dopo due settimane con tanto lavoro fisico. Non possiamo giudicare gli aspetti tecnici, siamo ancora troppo indietro di preparazione, ma sono contenta dello spirito e dell’atteggiamento – dichiara coach Valentina Canali – stiamo bene insieme e ci spendiamo con energia e voglia di fare e dare, per ora questo basta. Settimana dopo settimana cercheremo di aggiungere un mattoncino in più nel nostro percorso di costruzione, siamo fiduciosi e leggeri. Ora sarà importante valutare le condizioni di Scola, che ha subito una distorsione alla caviglia, speriamo non debba rimanere troppo lontana dal parquet”.

Le lecchesi torneranno in campo domenica 17 settembre alle 18 sul campo dell’ABA Legnano, formazione pari categoria.