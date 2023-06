Basket Serie C femminile. Colpo LBW, arriva Silvia Bassani

La giocatrice ha appena vinto la Serie B con Giussano

“Convinta da coach Canali, voglio aiutare la società a riscattarsi”

LECCO – Prima mossa di mercato per la Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni si è accordata con il lungo Silvia Bassani, che sceglie di ripartire dalla serie C dopo aver appena ottenuto la promozione in Serie A2 con la maglia di Giussano.

Bassani – sorella di Andrea, giocatore che ha disputato diverse stagioni di B e vestito la maglia della nazionale 3vs3 in eventi internazionali – è un’ala forte che ha sviluppato il percorso giovanile tra Valmadrera e Costa Masnaga. Nell’ultimo triennio ha vestito la maglia del Basket Giussano, dove ha recentemente conquistato la seconda promozione in A2 in carriera, dopo quella di Costa.

“Finita la stagione a Giussano volevo smettere in bellezza, perché gli impegni lavorativi e universitari non mi avrebbero permesso di giocare ancora ad “alto livello” e la stagione passata è stata veramente stancante sia a livello mentale che fisico – dichiara la giocatrice – la chiamata di coach Valentina Canali mi ha fatto cambiare idea, così ho scelto la Lecco Basket Women perché mi permetterà di giocare e divertimi ancora, perché sono vicina a casa e le ore in palestra sono meno. Il progetto che mi ha esposto mi piace, spero di contribuire al meglio”

“Vorrei contribuire aiutando le giocatrici più giovani a migliorare e a crescere, sono loro il futuro, io non so quanto ancora giocherò – prosegue – mi farebbe piacere se qualcuna di loro, grazie al mio aiuto, potrà ottenere qualche piccola soddisfazione. Allo stesso momento spero di poter fare un bel campionato con questa società che ha bisogno di riscatto”

L’arrivo di Bassani non sarà il solo. La società lecchese ha annunciato nuovi “colpi” per i prossimi giorni.