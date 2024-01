Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women beffata sulla sirena

Un “tiro dell’Ave Maria” di Frontini condanna le lecchesi

“Brutta prestazione e sconfitta meritata” dichiara coach Canali

COMO – Incredibile sconfitta per la Lecco Basket Women nel derby lariano contro il Basket Como. La formazione di coach Valentina Canali domina il primo quarto ma, incredibilmente, subisce la rimonta delle padrone di casa e perde allo scadere.

Pronti, via… ed è subito 0-10 per le blucelesti, che chiudono il quarto sul punteggio di 4-20. Como prova a limitare le ospiti con la difesa a zona ma, all’intervallo lungo, la Lecco Basket Women ha ancora più di dieci punti di vantaggio (18-29).

Nella ripresa le lecchesi sembrano in controllo anche alla fine della terza frazione (31-41), ma è solo un abbaglio. Le comasche risorgono e a cinque minuti dalla sirena finale hanno un solo punto da recuperare (43-44). Alle blucelesti non basta il nuovo strappo firmato Donghi e Capellini (43-49) per chiudere il match.

Due liberi della comasca Borloni impattano la gara a 14 secondi dalla fine. La Lecco Basket Women avrebbe il tiro della vittoria ma non capitalizza per l’errore di Maria Aondio. Sul rimbalzo Frontini esegue due palleggi e lancia il più classico dei “tiri dell’Ave Maria” da centrocampo. L’inatteso canestro sancisce la fine delle ostilità, garantendo alle comasche una vittoria col punteggio di 56-53.

“Una brutta prestazione e una sconfitta meritata – dichiara coach Valentina Canali – Dobbiamo farne tesoro e lavorare molto meglio in palestra perché serate così abuliche non ricapitino e per evitare di buttare via con le nostre stesse mani le partite”.

BASKET COMO – LECCO BASKET WOMEN 56-53

PARZIALI: 4-20; 18-29; 31-41

LECCO: Bassani 13, Aondio 6, Chitelotti, Galli 3, Scola 2, Donghi 3, Davide 2, Oggioni 6, Oddo 6, Ratti, Fumeo, Capellini 12. All.: Canali