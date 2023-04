Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, rimonta vincente

Primo quarto da incubo, poi la vittoria

Grande prova di Laura Scola, 20 punti per lei

CANTÙ – Nonostante un inizio da incubo, la Lecco Basket Women espugna il campo dell’Eureka Monza con un gran finale di partita.

La formazione bluceleste ci mette sette minuti per segnare l’unico canestro del primo quarto, firmato da Stefania Mandonico (10-2); Monza, in cerca di punti per la salvezza, mantiene una decina di punti di vantaggio per tutto il primo tempo, ma una reazione lecchese porterà le ragazze di coach Valentina Canali ad andare negli spogliatoi con solo quattro lunghezze da recuperare (17-13).

I guizzi di una scatenata Laura Scola – 20 punti per lei! – permettono alla Lecco Basket Women di mettere il naso avanti e allungare nella ripresa (28-30), ma l’Eureka non ha intenzione di cedere.

La formazione lariana ha cinque punti da recuperare (41-36) a tre minuti dalla sirena finale. La rimonta avviene grazie all’ottima difesa che permette alle blucelesti un parziale di nove punti consecutivi, consegnando loro partita e foglio rosa.

“ “Sono contenta per le ragazze. Serviva una vittoria, in trasferta per noi vale doppio e se la sono strappata con le unghie. Il primo quarto da film horror, non si può negare, il parziale parla da solo. Le ragazze hanno avuto però il merito di non mollare mai e recuperare un punticino alla volta, vincendo i successivi tre periodi” dichiara una soddisfatta coach Canali.

EUREKA MONZA – LECCO BASKET WOMEN 42-45

PARZIALI: 10-2, 17-13, 28-30

LECCO: Aondio 2, Chitelotti, Plebani 2, Scola 20, Donghi, Davide 2, Colombo 2, Oddo 4, Benzoni, Rota 2, Ciceri 2, Mandonico 9. All.: Canali