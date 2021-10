Basket Serie D. Vercurago e Civatese, ampie vittorie

Vercurago “stende” la Sportiva Sondrio al PalaNovella

Prima vittoria dei grigiorossi, sconfitta Concorrezzo

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago – senza lo squalificato coach Gianluca Motta – riscatta la sconfitta di settimana scorsa contro l’ARS Rovagnate e batte la Sportiva Sondrio al PalaNovella.

L’inizio di gara dei Coguari è spumeggiante, tanto che il coach valtellinese Busi è costretto a fermare la partita dopo meno di due minuti. La mossa non sortisce frutti, visto che Vercurago tocca la doppia cifra di vantaggio a metà quarto (14-3) e doppia gli avversari al decimo (26-12).

Sondrio si rimette in partita nei quarti centrali, approfittando di qualche leggerezza di troppo dei padroni di casa. A due minuti dalla fine del terzo quarto gli ospiti tornano a un possesso di svantaggio (48-45), ma Vercurago non trema. I lecchesi dominano a rimbalzo – 17 per il solo Lorenzo Pozzi – e col loro gioco veloce piazzano un parziale di 19-5 che chiude la partita.

Nel finale c’è spazio anche per l’esordio del diciassettenne Andrea Grilli, autore della tripla sulla sirena che fissa il punteggio sull’82-56.

Ottima prova dei giovanissimi Matteo Cazzaniga e Stefano Combi, autori di 19 punti a testa.

“Sono contento, abbiamo disputato una buona partita,con più cattiveria in difesa rispetto a settimana scorsa. Si stanno vedendo dei miglioramenti” dichiara coach Alessandro Ciceri.

Giustamente deluso coach Gianfranco Busi. “Abbiamo avuto un pessimo approccio mentale e Vercurago ci ha battuto proprio su quella che dovrebbe essere la nostra arma migliore, il gioco in velocità. In ogni caso credo che il risultato finale ci penalizzi fin troppo”.

MEDINMOVE VERCURAGO – SPORTIVA SONDRIO 82-56

PARZIALI: 26-12, 38-31, 56-47

VERCURAGO: Cazzaniga 19, Combi 19, Garota 14, Lomasto 8, Pozzi 7, Motta 6, Bianchi 4, Grilli 3, Gnecchi 2, Figini, Marchesi 0, Redaelli. All. Ciceri.

CIVATE – Settimana positiva per l’Edilcasa Civatese. I grigiorossi, dopo aver eliminato Desio in Coppa Lombardia, trovano la prima vittoria in campionato battendo il fanalino di coda Concorrezzo.

Dopo un primo quarto in equilibrio (21-17), i grigiorossi allungano nella seconda frazione, andando negli spogliatoi con un buon margine (47-33)

Nella ripresa gli ospiti non offrono particolare resistenza. Coi canestri di Riccardo Rotta – 26 punti, miglior marcatore del match – la Civatese allunga fino al punteggio finale di 85-56.

“Siamo partiti un po’ contratti in difesa.Sul fine del secondo quarto abbiamo stretto le maglie e abbiamo sfruttato al meglio i contropiedi – dichiara coach Umberto Aldeghi – sono soddisfatto anche se c’è ancora da lavorare nella metà campo difensiva”

EDILCASA CIVATESE – CONCORREZZO 85-56

PARZIALI: 21-17, 47-33, 68-47

CIVATE: Rotta 26, Castagna F. 13, Castagna D. 9, Maver 9, Castelnovo 8, Capovilla 7, Negri 7, Castelletti 4, Galli 2, Brusadelli, Castelletti S., Frigerio, All. Aldeghi Umberto