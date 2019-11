Basket SerieB. Gimar, rimonta fantastica contro Vicenza

Primo tempo opaco, poi la rimonta

Canestro decisivo di Giulio Mascherpa

LECCO – La Gimar Lecco compie una grandissima rimonta e vince all’ultimo secondo la gara contro una Tramarossa Vicenza battagliera.

La Gimar parte con Bloise, Mascherpa, Casini, Stefanini e De Gregori. Il primo cesto della partita lo mette il centro con un bel movimento in post.

La partita si accende subito, Vicenza si dimostra subito molto calda da oltre l’arco – due triple in tre in tre minuti – e scappa via (4-12). Coach Riccardo Eliantonio prova a fermare la partita, ma un paio di minuti dopo deve far fronte a un altro problema, il secondo fallo di Juan Marcos Casini. L’allenatore butta nella mischia il corazziere Carlo Trentin, ma la Gimar è meno reattiva rispetto al solito e chiude il primo quarto con quasi dieci punti da recuperare (16-25).

La situazione, se possibile, peggiora nel secondo quarto. La squadra bluceleste segna due punti nei primi cinque minuti e Vicenza continua a bombardare da oltre l’arco. Il risultato è che, a quattro minuti dalla pausa di metà partita, i veneti doppiano i lecchesi (20-40).

Coach Eliantonio prova il quintetto piccolo – Fabio Stefanini da centro – e la partita si riaccende: dopo dodici errori consecutivi la Gimar segna due triple, una col pesarese e l’altra con Giacomo Bloise, dimezzando quasi lo svantaggio (28-40). Un altro canestro da oltre l’arco del comasco riporta i lecchesi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma i due liberi di uno scatenato Diego Corral – 16 punti nel solo primo tempo – mandano le squadre negli spogliatoi sul punteggi di 31-42.

La Gimar inizia il secondo tempo con un Tommaso De Gregori reattivo. I lecchesi arrivano un paio di volte a sette punti di svantaggio, ma Vicenza non molla il colpo, grazie all’esperienza di Corral, in grado di mantenere a galla i suoi nei momenti di difficoltà.

L’ultimo quarto inizia con la Gimar che ha ancora sei punti da recuperare (51-57), ma una fiammata di Casini – cinque punti di fila – fa sentire il fiato sul collo ai veneti.

La Gimar continua l’inseguimento per tutto il quarto quarto e questa enorme fatica viene premiata col canestro di Stefanini che impatta il match a un minuto e mezzo dalla fine (72-72). Due liberi di Casini danno il primo vantaggio lecchese dopo il 2-0 iniziale, ma due fischi creativi degli arbitri tengono a galla Vicenza.

Tre liberi di Cernivani danno il nuovo sorpasso ai veneti (74-75) con ancora 26” sul cronometro. Mascherpa segna, ma la Tramarossa ha ancora sei secondi per l’ultima azione. Un grandissimo sforzo di squadra della difesa bluceleste costringe i veneti alla palla persa e regala alla Gimar un’incredibile vittoria col punteggio di 76-75.

GIMAR LECCO – TRAMAROSSA VICENZA 76-75

PARZIALI: 16-25, 31-43, 51-57.

LECCO: Di SImone n.e, Vitelli n.e, Bloise 17, Casini 13, Mascherpa 15, Favalessa, Tsetserokou 4, Romanò, Stefanini 13, Trentin 2, De Gregori 12. All. Eliantonio.

VICENZA: galipò 1, Owens n.e, Montanari, Corral 28, Gianesini n.e, Rigon, Conte 13, Crosato 2, Miami n.e, Cernivani 22, Pedrazzini 9. All. Venezia.