Beach Volley. La Picco Lecco 2^ al Lega Volley Summer Tour

Coach Alessandro Contadin: “Risultato più che positivo”

Finale persa contro Stabili Casalmaggiore, che conquista la 23^ Coppa Italia con i parziali di 15-8 e 15-7

RICCIONE – Un secondo posto che vale oro. BVT Picco Lecco conquista la seconda piazza nella tappa di Riccione del Lega Volley Summer Tour.

A festeggiare, per la seconda volta consecutiva, e ad alzare al cielo la 23^ Coppa Italia è la Stabili Casalmaggiore, che con i parziali di 15-8 e 15-7 supera la BVT Picco Lecco, evidentemente provata dall’impresa del pomeriggio, ma che si laurea vice campione d’Italia.

Come nella semifinale contro Busto Arsizio, è ancora Valeria Caracuta la protagonista dell’incontro: perfetta in regia, sontuosa in difesa, per una prestazione a tutto tondo che le vale il meritato premio di MVP, consegnato nientemeno che da Cristina Chirichella. Grazie alla sua preziosa gestione, Maggie Kozuch chiude con 10 punti, Zago con 6 e un’ammirevole Colzi, in crescendo nel finale, chiude i conti con 4 palloni a terra. Ottima medaglia d’argento per le ragazze di coach Contadin, sul podio per la prima volta nella storia del Sand Volley 4×4.

“Sicuramente abbiamo fatto un enorme passo avanti per il concetto fase gioco. Le ragazze si sono ritrovate negli schemi di gioco nel corso del primo giorno, ma nel secondo hanno dato un valore aggiunto raggiungendo la finale primo-secondo posto – commenta l’allenatore Alessandro Contadin – Finale che ci ha visto giocare punto a punto con il Casalmaggiore, nel finale abbiamo avuto difficoltà nel gestire il ritmo partita. Risultato più che positivo. Dopo il quarto posto, ora abbiamo raccolto un secondo posto. Puntiamo a un ottimo risultato anche a Lignano Sabbiadoro”.