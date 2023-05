Bocce. La coppia D’Altoe e Teruzzi (Sulbiatese) vince il 27° Trofeo Amedeo Rota am

Straordinario successo di pubblico e giocatori alla finale del Trofeo in ricordo di Amedeo Rota

Bel piazzamento anche per la Bocciofila Garlatese (3° e 4° posto)

GARLATE – Bellissima serata venerdì alla Bocciofila Garlatese dov’è andata in scena la finale del 27° Trofeo Amedeo Rota am, gara serale regionale a coppie. Numeroso il pubblico presente che ha sostenuto i giocatori in gara.

La bella finale tra due coppie di categoria A ha visto la vittoria di Fabio Daltoè e Giuseppe Teruzzi (Bocciofila Sulbiatese di Monza) su Visconti-Codibue (Bocciofila Borghettese di Monza) per un punteggio di 12 a 8.

Da segnalare l’ottimo piazzamento della Bocciofila Garlatese che al 3° posto ha visto classificarsi la coppia Riva-Ferraroli e al 4° posto la coppia Cereda-Franzò. Riguardo gli altri risultati, al 5° posto la coppia Bertuletti-Rainieri (Bocciofila Fratelli Figini Lecco), al 6° posto Gregorio-Pellolio (Bocciofila Lezzenese), al 7° posto Maggioni-Rocca (Bocciofila Sironese) e all’8° posto Belloni-Pattoruso (Bocciofila Borghettese).

Una serata davvero indimenticabile al termine della quale la Bocciofila Garlatese ha voluto ringraziare i fratelli Rota, Massimo e Nicoletta, che da 27 anni organizzano il trofeo in memoria del padre. “Era da tempo che non si vedeva un bocciodromo così pieno fino alla fine della gara – ha commentato la delegata Franca Aldeghi – è stato davvero uno spettacolo. Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Amedeo Rota, quello che posso dire è che amava il gioco delle bocce in maniera viscerale, una passione che è riuscita a trasmettere visto il grande eco che ogni anno il torneo in sua memoria genera. Anche per questa edizioni sono arrivati numerosi giocatori da fuori provincia”.

