Calcio a 5. Lecco beffato allo scadere, finisce 2 a 1 per il Petrarca

Il gol di Mello a 19 secondi dalla fine condanna i blucelesti

Applausi, nonostante la sconfitta, da parte del numeroso pubblico del Palataurus

LECCO – Si decide a 19″ dalla fine il big match della 3^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5 tra Lecco e Petrarca. Purtroppo a far festa sul 2-1 sono i padovani, che centrano così la loro seconda vittoria in altrettante gare disputate, mentre i blucelesti restano fermi a quota 3 in classifica.

Pubblico dalle grandi occasioni al Palataurus e squadre che danno vita a una gara intensa, in bilico sino alla fine e con giocate da categoria superiore. La prima occasione è per gli ospiti, al 5′, con la conclusione di Rafinha in diagonale dalla destra e la respinta di piede di Di Tomaso. Il Lecco sfiora il vantaggio con capitan Hartingh (tanti auguri per il suo 28° compleanno) e De Donato, che a due passi dalla porta non trovano la deviazione vincente. Al 7′ un rimpallo davanti alla porta manda Guga a pochi centimetri dal gol, poi è Espindola a servire un buon pallone ad Hartingh, con respinta di Bastini. Proprio Bastini è il protagonista del 13° giro di orologio. Prima si salva con l’aiuto del palo su una botta dalla distanza di Javi Roni, poi con un po’ di ingenuità fa suo un innocuo pallone appena fuori dall’area di rigore rimediando il rosso. Nei 2′ con l’uomo in più il Lecco assedia l’area avversaria con occasioni a ripetizione. Proprio nel momento in cui si torna 5 contro 5 è Javi Roni a insaccare il vantaggio bluceleste con un missile dalla sinistra. Passa 1′ e una gran conclusione al volo di Guga su calcio d’angolo dalla sinistra vale l’1-1 ospite.

Nella ripresa è il Lecco a comandare il gioco nei primi minuti. De Donato e Hartingh impegnano Alves in due occasioni, al 6′ è Javi Roni sfiora la personale doppietta e dalla parte opposta Guga centra l’esterno del palo, così come fa Follador al 5′ con Di Tomaso che si salva poi in angolo. Al 10′ Espindola ruba palla, si invola verso la porta e chiama Alves alla deviazione sul fondo. Al 13′ miracolo di Di Tomaso sulla sventola da fuori di Parrel, che poco dopo colpisce anche un incrocio dei pali. Subito dopo pregevole spunto di De Donato, ma il suo pallonetto in corsa termina alto di poco. Al 14′ altro legno di Guga, mentre al 16′ la botta di Hartingh dalla destra esce di poco. Al 17′ è Javi Roni ad andare a un passo dal nuovo vantaggio lecchese, poi la beffa finale. A 24″ dalla fine il Lecco batte un corner, la conclusione di Javi Roni viene murata e la palla arriva a Mello che parte in contropiede e trafigge Di Tomaso per l’1-2 finale.

Perdere così fa davvero male, ma il Lecco esce tra gli applausi convinti di tutta la tribuna.

LECCO-PETRARCA 1-2

Marcatori: 15’34” p.t. Javi Roni (L), 16’27” Guga (P), 19’41” s.t. Mello (P).

LECCO: Di Tomaso, Hartingh, Mattaboni, Javi Roni, Espindola, Posca, Valdes, De Donato, Panzeri, Ferri, Quagliero. All. Fratini

PETRARCA: Bastini, Marchese, Rafinha, Parrel, V.Mello, Lucacel, Alves, Molaro, De Luca, Follador, F.Mello, Guga, Benlamrabet. All. Giampaolo.

Espulso: 13’30” p.t. Bastini (P)

ARBITRI: Antonio D’Addato (Barletta), Cristoforo Corsini (Taranto).