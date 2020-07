Calcio. Fissata la data d’avvio della Serie D e dei campionati dilettantistici regionali

Serie D, Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria al via il 27 settembre

Le gare di coppa scatteranno il 20 settembre per le tre categorie regionali, il 27 per la D

LECCO – Finalmente è ufficiale: dopo l’annuncio della Lega Nazionale Dilettanti che ha fissato il via della prossima stagione per domenica 27 settembre, il Comitato Regionale Lombardia ha scelto la stessa data per i campionati 2020/2021 di Eccellenza, Promozione e 1^Categoria.

Oltre alla data d’avvio dei campionati è stata stabilita anche quella delle prime partite di Coppa Italia e Coppa Lombardia: le squadre scenderanno in campo il 13 settembre, una settimana prima della Coppa Italia di Serie D che scatterà il 20 settembre col turno preliminare.

Il commento del Presidente del CRL Giuseppe Baretti

“Impostiamo l’attività per poter partire dalla metà di settembre, fermo restando che valuteremo ogni situazione sulla base dell’evoluzione delle condizioni sanitarie e in ossequio a tutti i provvedimenti che verranno emessi dalle autorità istituzionali in riferimento all’emergenza COVID. Per questo, e soprattutto sulla scorta dei numeri delle squadre che risulteranno alla chiusura delle iscrizioni, ci riserviamo di eventualmente adeguare i format stagionali facendo riferimento all’effettiva ripartenza dell’attività. Nel corso della prima settimana di agosto ci riuniremo di nuovo in Consiglio per le decisioni relative alla composizione dei campionati” questo il commento del numero uno del CRL.

Fissate infine anche le date per le iscrizioni. Per quanto concerne i campionati di Eccellenza e Promozione si va dal 23 al 31 luglio, per 1^ e 2^ Categoria dal 23 luglio al 7 agosto mentre per la 3^ Categoria dal 23 luglio al 14 agosto.