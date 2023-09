Calcio Lecco. Foschi sulla FeralpiSalò: “Sarà una partita importante e complicata”

Il Lecco ritorna al Rigamonti-Ceppi contro la FeralpiSalò

Foschi: “Il fattore campo non conta, ogni partita è un’incognita”

LECCO – “Non sarà semplice conquistare punti, sarà nuovamente una partita complicata, come tutte in questa categoria”. Non si sbilancia mister Luciano Foschi alla vigilia del match contro la FeralpiSalò che si giocherà domani, 26 settembre, alle 18.15 al Rigamonti-Ceppi.

La gara del Lecco apre il secondo turno infrasettimanale delle Serie B 2023/24, categoria molto ostica per il tecnico bluceleste: “È difficile fare dei pronostici e spesso il fattore campo conta poco, tutte le squadre sono pronte a battagliare perciò in questo campionato non ci sono partite facili. La FeralpiSalò ha fatto delle buone prestazioni, come noi è una neopromossa, ed ha raccolto meno di quanto ha seminato. Loro palleggiano di più e noi stiamo cercando ancora la nostra dimensione”.

“Speriamo pensino di trovare un avversario facile, ma non ci credo perché anche il Modena sapeva che non sarebbe stata una gara semplice – prosegue Foschi -. Noi dovremo lottare su ogni pallone e alternare i momenti di lotta a quelli di costruzione. I calciatori devono saper usare sia il palleggio che la lotta nell’uno contro uno e devono sempre aggredire le seconde palle arrivando coi tempi giusti”.

La partita contro la FeralpiSalò sarà anche un momento utile per valutare la tenuta fisica della squadra dati i 3 impegni consecutivi in 8 giorni, secondo il tecnico bluceleste: “Abbiamo valutato i giocatori che stanno meglio, dovremo mandare in campo quelli nella miglior condizione. Se uno ha novanta minuti nelle gambe lo sfrutteremo per quello, utilizzeremo i 5 cambi per gestire le energie. Rispetto a Modena inizieremo con qualche elemento diverso, però nessuno è indispensabile, io compreso, tutti sono utili. Non ci sono indisponibili stanno tutti bene, tranne Melgrati”.

Sulle scelte di formazione il mister non si esprime ma, ci sono diverse alternative nei vari ruoli all’interno della rosa lecchese: “Boci, Tenkorang, Giudici possono essere delle alternative a Lepore sulla sinistra, anche Donati ci sta su quel lato. Partita dopo partita stiamo capendo il vero potenziale della rosa. Abbiamo costruito una squadra giusta e coperta in tutti i reparti”.

“Inoltre, abbiamo dei giovani interessanti e forti a cui bisogna dare il tempo di crescere però se gli mettiamo troppa fretta crescono anche le responsabilità nei loro confronti. Non ho paura di farli giocare, ma devono essere pronti”.

La squadra lecchese ha incontrato quella bresciana per due volte nella passata stagione, nel girone A di Serie C, ed in entrambe le occasioni la partita era finita per 0-0. Le due formazioni oltre ad essere due neopromosse condividono anche lo stesso numero di punti in classifica, 1 per parte, perciò lo scontro in casa bluceleste potrebbe essere decisivo per iniziare a scalare la classifica di Serie B, tenendo conto che il Lecco ha ancora tre partite da recuperare.

I convocati del Lecco per il match contro la FeralpiSalò sono: Saracco, Bonadeo, Cecchini; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Donati, Marrone, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Giudici, Sersanti, Tenkorang, Crociata, Ionita, Lepore, Guglielmotti, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Pinzaiuti, Di Stefano, Mangni, Novakovich, Buso.