Il Premio Facco consegnato nella finale dei Play Off Alessandria – Padova

ALESSANDRIA – È Riccardo Capogna del Lecco il vincitore della terza edizione del premio “Mario Facco”, che elegge il gol più bello della regular season 20/21 del Campionato di Serie C. Il riconoscimento nasce dalla collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in ricordo di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista della stessa emittente televisiva.

Capogna ha segnato con uno splendido assolo uno dei quattro gol della vittoria del Lecco sul Como. I tifosi, i telespettatori di Rai Sport e del programma “C Siamo” hanno voluto premiare un gesto solitario, geniale, avulso dal contesto: una fuga scapigliata dalla rigidità degli schemi. Una rete che a Mario sarebbe piaciuta tantissimo, sensibile com’era alle giocate istintive che regalano sempre un’emozione.

La premiazione è avvenuta a pochi minuti dal fischio di inizio della finalissima Alessandria – Padova alla quale è presente anche il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha dichiarato: “Facco è stato un uomo straordinario e un grande professionista, il premio a lui intitolato ha un importante valore nel mondo del calcio”. Rivolgendosi a Capogna, Ghirelli ha detto: “Ti ricordo che l’anno scorso il premio fu vinto da Partipilo della Ternana, che quest’anno è stato consacrato miglior capocannoniere e che ci ha lasciato per la Serie B. Fai tu, auguri”.