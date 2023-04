Calcio Serie C. Il Lecco passa di misura al “Città di Meda”: superato 2-0 il Renate

I blucelesti tornano a vincere dopo quattro 0-0 consecutivi

A decidere la sfida sono le reti di Zambataro e Lakti

MEDA – Dopo quattro pareggi consecutivi senza reti, la Calcio Lecco torna al successo nel “monday night” valido per la trentacinquesima giornata del girone A di Serie C. Al “Città di Meda” i ragazzi di mister Foschi si impongono 2-0 sul Renate grazie ad un gol di Zambataro in avvio di ripresa (50′) e a quello di Lakti a tempo scaduto (94′).

La classifica vede dunque il Lecco confermarsi al quarto posto, ora con 58 punti all’attivo, con una lunghezza di ritardo dal Pordenone e due dalla Pro Sesto. Più ampio il margine dalla capolista FeralpiSalò, che a tre giornate dal termine della stagione conduce con 65 punti.

La partita

In avvio di gara non succede molto; il primo brivido arriva al quarto d’ora quando Malotti è libero di andare al tiro da ottima posizione, con la sfera che termina comunque alta sopra la porta difesa da Melgrati.

Il Lecco risponde con un tiro dalla distanza di Lepore che viene deviato in corner. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa hanno una chance con Malotti mentre i blucelesti subito dopo si rendono pericolosi con Mangni.

Fino all’intervallo non succede poi molto altro, eccetto un traversone insidioso in area bluceleste di Squizzato, sul quale Melgrati è comunque sicuro coi pugni in uscita.

Chiuso il primo tempo sullo 0-0, la ripresa si apre con la rete che porta in vantaggio le aquile: al 50′ è Zambataro a interrompere l’astinenza dal gol del Lecco con un tiro fuori area sul quale Furlanetto non è esente da colpe.

Passano pochi minuti e Buso ha subito l’occasione per raddoppiare dopo una grande accelerazione; questa volta però Furlanetto è bravo e nega il 2-0.

Poco dopo l’ora di gioco i padroni di casa sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Marano sul quale Melgrati è provvidenziale; sul fronte d’attacco opposto Zuccon manca per poco il raddoppio sull’assist di Zambataro.

Al 78′ il Lecco sfiora nuovamente il secondo gol ma questa volta è la traversa a fermare il tentativo di Ilari. La gara prosegue poi senza ulteriori occasione da rete fino alle battute finali. Nel recupero però il Renate è pericolosissimo con Malotti, che per due volte sfiora il pareggio, poi nell’ultimo giro di lancette in contropiede arriva il raddoppio di Lakti.

La gara si chiude così sul 2-0 per il Lecco, ora attesa dal match interno di sabato 8 aprile (calcio d’inizio alle 17.30) contro la Pro Patria.

Tabellino

RENATE – LECCO 0-2: Zambataro 50′, Lakti 94′.

RENATE: Furlanetto, Angeli, Silva, Possenti, Colombini (Simonetti dall’85’), Nelli (Anastasia dal 72′), Baldassin, Squizzato, Marano (Artistico dall’85’), Saporetti (Sorrentino dal 58′), Malotti. A disp.: Tanzi, Gavazzi, Ciarmoli, Saino. All. Dossena.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Zuccon (Ardizzone dall’83’), Ilari (Lakti dall’80’), Lepore (Pinzauti dal 65′), Zambataro, Bunino (Buso dal 46′), Mangni (Galli dal 65′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Pinzauti, Cusumano, Bianconi, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Calzavara, sez. Varese.

Classifica

FeralpiSalò 65

———————————————————————

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Lecco 58

L.R. Vicenza 54

Virtus Verona 51

Padova 50

Arzignano Valchiampo 49

Renate 49

Novara 48

———————————————————————

Pergolettese 47

Juventus Next Gen 46

Pro Patria 46

Pro Vercelli 42

Trento 42

——————————————————————–

Sangiuliano City 41

Mantova 39

AlbinoLeffe 37

Triestina 35

——————————————————————-

Piacenza 31