Partita decisa da una tripletta di Galuppini

Lecco in vantaggio e raggiunto per due volte prima di essere punito nel finale

LECCO – Serata amara al “Rigamonti-Cepp” dove la Calcio Lecco è stata battuta per 3-2 dal Renate. Gli uomini di Zironelli passano in vantaggio con Ganz al 41′ ma due minuti più tardi vengono raggiunti da Galuppini.

Nella ripresa ci pensa Masini al 76′ a riportare avanti i blucelesti ma sempre Galuppini pareggia nuovamente i conti all’81’. Passano cinque giri d’orologio è l’attaccante classe ’93 sigla il gol che vale la sua tripletta personale e che regala i tre punti al Renate.

La partita

Nei primi minuti di gioco la gara viene combattuta a centrocampo. I primi a farsi vedere al tiro sono Zambataro e Kraja ma le loro conclusioni non sortiscono grandi effetti. Tra gli ospiti è Galuppini ad avere la prima chance; Pissardo non si fa comunque sorprendere deviando in angolo la conclusione.

Al 21′ Ganz viene fermato in modo sospetto in area neroblu ma l’arbitro lascia proseguire; sul fronte d’attacco opposto Chakir, dopo aver approfittato di un infortunio difensivo di Marorati e Kraja, salta Pissardo per poi colpire l’esterno della rete dalla linea di fondo. Il Lecco rischia ancora poco dopo la mezz’ora ma Galuppini e Maistrello si ostacolano a vicenda al momento del tiro.

Doppio botta e risposta con beffa finale

La gara si accende del tutto nel finale di frazione. Al 41′ ci pensa Ganz a sbloccare l’equilibrio, realizzando sotto porta su assisti di Giudici. Il vantaggio bluceleste però dura pochissimo perchè due giri d’orologio più tardi Galuppini pareggia subito i conti incornando a rete un cross di Anghileri.

In avvio di ripresa non succede molto fino al 58′, quando viene annullato un gol per fuorigioco al neoentrato Petrovic. Nell’occasione sono molti i dubbi sulla decisione arbitrale. Passano dieci minuti e lo stesso Petrovic si divora una grandissima occasione a tu per tu con Drago.

Il punteggio è comunque destinato a cambiare e infatti al 76′ i blucelesti rimettono la testa avanti, quando Masini sfrutta al massimo un traversone di Zambataro realizzando di testa il 2-1. Come successo a fine primo tempo la risposta del Renate è immediata con Galuppini che pareggia nuovamente i conti all’81’, sfruttando un infortunio di Pissardo.

La beffa si consuma del tutto all’86’. Lora commette un errore fatale e il solito Galuppini punisce il Lecco con un tiro dal limite che non lascia scampo a Pissardo.

La gara si chiude qua perchè nel recupero il Lecco non ha più la forza per reagire. Ora sarà importante resettare per cercare di ritrovare i tre punti nella trasferta di domenica sul campo della Pergolettese.

Tabellino

LECCO-RENATE 2-3: Ganz (L) 41′, Galuppini (R) 43′, 81′ e 86′, Masini (L) 76′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Enrici, Giudici (Lora dal 46′), Masini, Kraja (Morosini dall’88’), Zambataro, Iocolano, Mastroianni (Petrovic dal 57′), Ganz (Lakti dall’80). A disp.: Ndiaye, Celjak, Galli, Battistini, Di Munno, Reda, Bia, Buso. All. Zironelli.

RENATE: Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Maistrello (Esposito dall’85’), Marano (Marachioli dal 57′), Ranieri, Baldassin (Rossetti dal 78′), Galuppini, Chakir (Celeghin dal 57′), Ermacora. A disp.: Moleri, Albertoni, Ferrini, De Meo, Tedeschi, Sala, Sarli, Merletti. All. Cevoli.

ARBITRO: Sig. Iacobellis sez. Pisa

Classifica

Padova 23

Sudtirol 21 (una partita in meno)

FeralpiSalò 20

Renate 20

Pro Vercelli 18

AlbinoLeffe 17

Lecco 16

Triestina 15

Juventus U23 13 (una partita in meno)

Trento 12

Pro Patria 12

Fiorenzuola 11

Virtus Verona 9

Mantova 9

Giana Erminio 9

Seregno 9

Piacenza 8 (una partita in meno)

Legnago Salus 8 (una parita in meno)

Pergolettese 8

Pro Sesto 7