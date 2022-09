A Clusone ottavo posto per la squadra femminile gialloblu

Sono dieci le medaglie lecchesi: una vittoria, otto argenti e un bronzo

CLUSONE (BG) – Nello scorso week end di atletica è stato il Campionato di società Allievi a tenere banco: a Rieti le migliori 12 società sia maschile che femminili (3 lombarde al maschile e 3 al femminile) hanno gareggiato nella Finale A per lo scudetto tricolore andato alle Fiamme Gialle Simoni al maschile e alla Bracco Milano al femminile.

Per il gruppo Nord-Ovest a Clusone (BG) si sono disputate le Finali B con 14 squadre femminili (di cui 7 lombarde) e 15 maschili (di cui 9 lombarde). L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince al maschile con 193 punti seguita al 2° posto da Pro Sesto Atl con 183 e da Malpensa Atletica 3^ con 153,50 punti. Al femminile Battaglio Cus Torino Atl vince con 213, seguita al Pro Sesto Atl con 179 e terza l’Atl Chiari 1964 Lib con 167. Le nostre lecchesi sono all’8° posto con 143 punti.

Simone Manzoni vince sui 110hs

Il miglioro risultato è arrivato dai 110hs con Simone Manzoni che chiude in 14”82. Il lecchese è anche 2° nel salto in alto con 1,78m. Argento per altri sette lecchesi: Matteo Scaccabarozzi sui 100m con 11”56; Alice Anghileri sui 400m con 1’01”27; Alessandro Panizza nel giavellotto con 44,42m; Lorenzo Forni sui 2000sp con 6’34”98 e sugli 800m con 2’00”19; Francesco Raineri sui 3000m con 9’19”45; Federico Ciappesoni, Simone Manzoni, Giacomo Arienti e Matteo Scaccabarozzi sulla 4x100m in 45”02. Bronzo nel salto in alto a Sara Cazzaniga con 1,40m.

Gli altri lecchesi per tutte le gare

100m: 9^ Beatrice Scola 14”06.

200m: 6^ Alice Anghileri 27”29.

800: 11^ Elena Brenna 2’40”47.

1500m: 15^ Sara Panzeri 6’00”51.

100hs: 4^ Lucia Rosa 16”54.

400hs: 10^ Valentina Sala 1’15”37.

Lungo: 6^ Sara Ciappesoni 4,72m.

Triplo: 11^ Sara Ciappesoni 9,65m.

Peso: 6^ Francesca Passini 8,19m.

Disco: 6^ Agnese Camesasca 22,78m.

Giavellotto: 4^ Sara Cazzaniga 26,15m.

Martello: 5^ Francesca Passini 33,02m.

4x100m: 6^ Lucia Rosa, Sara Cazzaniga, Claudia Proserpio, Beatrice Scola 53”65.

4x400m: 9^ Letizia Riva, Ines Gennuso, Clotilde De Alberti, Beatrice Scola 4’25”11.

200m: 4° Matteo Scaccabarozzi 23”06.

400m: 7° Federico Meda 53”67.

1500m: 5° Francesco Raineri 4’22”63.

400hs: 6° Federico Meda 1’01”24.

Lungo: 4° Achille Galbusera 5,90m.

Triplo: 5° Samuele Arienti 11,28m.

Peso: 5° Alessandro Panizza 11,54m.

Martello: 6° Giacomo Arienti

Disco: 8° Giacomo Arienti 27,29m.

4x400m: 4° Alessandro Gadosa, Federico Meda, Federico Ciappesoni, Lorenzo Milesi 3’39”76.