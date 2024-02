Campionato Italiano Allievi Indoor, Elisa Dozio e Lorenzo Azzolini di bronzo

Al PalaCasali di Ancona in gara sette rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Migliorati tutti i primati personali per i gialloblu lecchesi

ANCONA – Buoni risultati per gli atleti lecchesi nel week end nel Campionato Italiano Allievi Indoor svolto al PalaCasali di Ancona. In gara sette atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: sette personali migliorati e due medaglie di bronzo il bottino. Lorenzo Azzolini si migliora nel salto in lungo di ben 13 centimetri e con 6,92m conclude al 3° posto, a vincere è Daniele Leonardo Inzoli (Atl Riccardi Milano 1946) con 7,62m migliorando il primato italiano. Elisa Dozio si prende la medaglia di bronzo nel getto del peso, 13,21m a solo 15 centimetri dall’argento. A vincere la neo campionessa italiana Anita Nalesso (Trevisatletica) con 14,39m.

Bene anche gli altri gialloblu che migliorano tutti i loro primati personali. Filippo Vedana gareggia sui 60hs: sette batterie e Filippo vince la 5^ con 8”33, nuovo primato personale migliorando 9 centesimi. Tre semifinali e nella seconda il lecchese si migliora ulteriormente con 8”16 e prende il 2° posto. Nella finale conclude al 6° posto con 8”25, a vincere Kian Daniel Duffy Escalona (Asd Kronos Roma) con 7”76. Il lecchese chiude col 10° posto anche nel salto in lungo con 6,64m migliorando di 4 centimetri.

Pietro Selva centra il primato personale con 6,65m nel salto in lungo e conclude al 9° posto, Tommaso Farina sui 1500m vince la prima serie, nel riepilogo conclude al 10° posto con 4’11”35 nuovo primato personale indoor, a vincere Marco Coppola (Pol Real Paceco) con 3’58”05. Gemma De Capitani nei 60hs, 2^ batteria, conclude al 3° posto con 9”26, nella terza semifinale con 8”82 migliora il primato personale di 12 centesimi, non basta per la finale a 8 e la lecchese conclude al 12° posto, a vincere Isabella Calzolari (Trevisatletica) con 8”33. Carolina Majer corre sui 60m, 8 batterie e la lecchese conclude al 4° posto nella 5 batteria con 7”95 migliorando il suo miglior personale di 5 centesimi, nel riepilogo chiude al 26° posto, a vincere Margherita Castellani (Atl Arcs Cus Perugia) con 7”52.