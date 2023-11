Cross della Valsugana, Carlo Tagliabue vince nella categoria Allievi

Mattia Adamoli conclude al terzo posto tra gli Juniores

Giovanni Artusi chiude 11° nella categoria Promesse/Senior

LEVICO (TN) – Domenica mattina, organizzata dal Gs Valsugana, si è corsa la dodicesima edizione del Cross della Valsugana, prima gara di selezione per i prossimi Campionati Europei di cross in programma il 10 dicembre 2023 a Bruxelles (la seconda gara domenica prossima con il “Cross Valmusone” a Osimo e la terza il 12 novembre con “La Mandria Cross” a Torino).

6km per gli Allievi, parte bene Carlo Tagliabue lecchese di Dervio che gareggia con l’Atletica Valle Brembana, vince in 19’51”. L’altro lombardo Luigi Alessio Turrini (Atletica Vignate) 2° classificato in 19’53”, a chiudere il podio sempre un altro lombardo Jacopo Risi (Atletica Osa Saronno Libertas) in 20’49”.

Negli Juniores, sulla stessa distanza, protagonisti due atleti dell’Atletica Valle Brembana, vince Stefano Benzoni in 19’13”, Mattia Adamoli lecchese di Dervio è terzo in 19’30”, al secondo posto Leonardo Mazzoni (Toscana Atletica Jolli) con 19’29”.

Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Giovanni Artusi ha gareggiato sui 10km nella categoria Promesse/Seniores, 11° classificato in 34’11”. A vincere è ancora un atleta dell’Atletica Valle Brembana, Samuel Medolago, in 31’59”; al secondo posto Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuana) stesso tempo con 31’59”; terzo Nadir Cavagna (Gs Fiamme Azzurre) in 32’12”.