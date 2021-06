Entra nel vivo la stagione dell’atletica, lecchesi protagonisti su più fronti

Chiuro, Boario Terme, Saronno, Fiorano Modenese le sedi delle gare

Anna Angrisani e Daniela Gilardi campionesse regionali Master di corsa su strada

CHIURO – Polisportiva Albosaggia in cabina di regia a Chiuro nel meeting nazionale giovanile e Assoluto, poco più di 150 gli atleti che hanno partecipato alle gare partendo dalle categorie Ragazzi passando dai cadetti per finire con le Assolute.

Bel duello sui 200m maschile

Spalla a spalla sin sul traguardo per Aldo Diego Petterossi (Atl Unicusano Livorno) e Davide Manenti (Cs Aeronautica Militare) i due atleti danno vita a una sfida che si risolve a favore del livornese per un solo centesimo, 21”96 contro i 21”97 dell’aviere e punteggi più alti di tutta la manifestazione con 997 punti per il vincitore. Anche al femminile la vincitrice Gaia Pedreschi (Atl Brescia 50 Metallurgica San Marco) con 24”79 ne ottiene 918.

Lorenzo Forni e Andrea Casati sul podio

Secondo posto sui 1000m e primato personale per il cadetto del Team Pasturo Lorenzo Forni, 2’56”48 che toglie 13” al primato della scorsa stagione. Andrea Casati del Merate Atl Promoline, con 4’11”8 riesce a salire sul gradino più basso del podio.

Gli altri lecchesi in gara

200m-Assolute: 9^ Anna Panzeri 29”48 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Assolute: 9^ Rebecca Balbiani 6’03”14 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-Assoluti: 13° Giovanni Alghieri 24”92 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Gianbattista Rapella 41”35 (Vigor Ligornetto).

1500m-Assoluti: 4^ Pietro Caspani 4’13”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Martino Arlati 4’15”24 (Merate Atl Promoline), 9° Simone Bossetti 4’18”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Walter Palladino 4’31”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1000m-Cadetti: 4° Simone Invernizzi 2’59”0 (Team Pasturo).

1000m-Ragazze: 6^ Beatrice Spada 3’42”98 (Team Pasturo), 7^ Silvia Orlandi 3’47”96 (Team Pasturo).

1000m-Ragazzi: 6° Federico Orlandi 3’18”22 (Team Pasturo), 11° Federico Forni 3’44”60 (Team Pasturo), 12° Andrea Colombo 3’47”44 (Team Pasturo).

A Boario Terme 1° meeting Giovanile su due giorni.

Atletica Valle Camonica a fare gli onori di casa, gare di sabato pomeriggio e domenica mattina con temperature infuocate in questo primo assaggio di estate.

Federico Ciappesoni vince i 300hs, Arianna Brivio e Eva Pastorelli sul podio.

300hs Cadetti e vittoria per Federico Ciappesoni (Pol Mandello) che ferma il cronometro a 43”17 a soli 2 decimi dal primato personale. Eva Pastorelli, sua compagna di club, si classifica al 3° posto nei 300m piani correndoli in 43”82 a 1 centesimo dal suo primato, Arianna Brivio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 5,15m sale sul gradino più basso del podio restando a 5cm dal primato personale.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti

100m-Alieve: 12^ Elisa Agostini 13”53 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-Allieve: 10^ Alice Anghileri 28”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Allieve: 4^ Giorgia Belingheri 5’11”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100hs-Allieve: 7^ Alessia Toraldo 18”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Maria Salatini 19”37 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-Allievi: 8° Federico Meda 2’07”58 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-Allievi: 5° Lorenzo Gilardoni 6’50”50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Anna Angrisani, Daniela Gilardi campionesse regionali Master di corsa su strada, Silvia Gilardi e Pietro Colnaghi sono argento.

10km di corsa su strada nel Running Day e titoli regionali Master in palio, oltre 300 i partecipanti e gara peta anche agli Assoluti che si prendono le posizioni di vertice, vittoria in 30’27” per Kariba Julius Njeri (Runzgther) che precede Nadir Cavagna (Atl Valle Brembana) che arriva in 31’05” e a completare il podio Ademe Cuneo (Atl Centro Torri Pavia) in 31’39”.

Due i titoli regionali conquistati dai nostri, nella SF55 vittoria e titolo per Daniela Gilardi per la Sev Valmadrera con 49’38”, altro titolo lecchese arriva dalla SF65 con Anna Angrisani della Pol Bellano Galperti Group che impiega 56’23” a completare i 10km.

Sfugge il titolo a Pietro Colnaghi del Merate Atl Promoline che nella SM45 si prende il 2° posto in 35’23”, e a Silvia Gilardi della Sev Valmadrera che nelle SF40 va a prendersi a sua volta il secondo posto con 44’43”.

Gli altri risultati lecchesi

SF40: 4^ Marilena Locatelli 49’05” (Pol Bellano Galperti Group).

Assoluta m: 12° Davide Perego 33’16” (Falchi Lecco).

SM35: 15° Fabio Sala 39’31” (3 Life).

SM45: 7° Mario Buzzella 36’04” (Us Derviese), 10° Walter Patriarca 37’10” (Us Derviese), 22° Fabio Vergottini 40’42” (Pol Bellano Galperti Group), 30° Francesco Daidone 43’53” (Amatori Lecco).

SM55: 24° Gianpaolo Longhi47’29” (Merate Atl Promoline), 35° Luigi Foschini 53’07” (Pol Lib Cernuschese).

Challange “Circuito di Fiorano” 1^ serata

Un rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, in gara alla prima serata del Challange “Circuito di Fiorano”, Omar Stefani si impone sui 1500m correndo la distanza in 4’00”50, alle sue spalle chiudono lontani tant’è che il secondo classificato Giovanni Granotto Fontana dell’Expandia Atl Insieme Verona arriva in 4’05”65.