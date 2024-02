Indoor. Veronica Besana è campionessa italiana Promesse nei 60hs

Lo scorso week-end ad Ancona il Campionato Italiano Juniores e Promesse indoor

In gara sei rappresentanti dell’Atletica Lecco, i migliori sono Federica Dozio nel getto del peso e Federico Forni sugli 800m

ANCONA – Weekend con il Campionato Italiano indoor Juniores e Promesse, molto bene la lecchese Veronica Besana passata alla Fiamme Gialle che domenica mattina vince la prima serie con 8”30. A mezzogiorno si riconferma nella semifinale con 8”14 e un paio d’ore dopo vince la finale tricolore con 8”18.

Sabato Federica Dozio è 8^ classificata nel getto del peso con 12,29m, Lorenzo Forni sabato pomeriggio tra gli Juniores corre sui 1500m chiudendo al 15° posto con 4’11”97, molto bene lo stesso atleta che domenica pomeriggio corre sugli 800m vincendo la seconda serie con 1’56”48 e concludendo al 9° posto totale. Nella prima serie corre anche Federico Meda 5° classificato e conclude al 18° posto con 2’00”65.

Sui 60m Stella Moizzi sabato pomeriggio gareggia tra le Promesse, 4^ serie e la lecchese conclude al 5° posto con 7”82 migliorando il primato personale, al riepilogo la lecchese conclude al 18^ posto. Stessa gara per il Promessa Mattia Tacchini, nella seconda batteria conclude al 5° posto in 7”02, al riepilogo è 26°. Ultimo lecchese in gara Matteo Maggioni che sui 60hs purtroppo intoppa sull’ostacolo e conclude così la sua prova.