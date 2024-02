Informazioni false sui biglietti, tifosi esclusi dal derby Lecco-Como

Avevano riportato la provincia di residenza errata durante l’acquisto dei biglietti

Un gesto che li ha portati a essere esclusi dallo stadio durante la sfida di domani, martedì 27 febbraio

LECCO – Alcuni tifosi avrebbero fornito informazioni non veritiere durante l’acquisto dei biglietti online per la partita Lecco-Como. E’ quanto comunica la Calcio Lecco 1912 che, attraverso una nota, ha fatto emergere la vicenda.

Sempre secondo quanto riportato dalla società bluceleste gli imputati avrebbero inserito un’indicazione falsa rispetto alla propria provincia di residenza nel comprare online i biglietti, sul circuito ETES. Azione che ha comportato, automaticamente, il mancato rispetto delle misure organizzative stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e comunicate dalla stessa Calcio Lecco.

Alla luce dei fatti accaduti, è arrivata la decisione di vietare ai tifosi in questione l’accesso allo stadio per il derby previsto domani, martedì 27 febbraio, e non gli sarà erogato alcun rimborso per la spesa effettuata.