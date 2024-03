Kayak. Al via la stagione del Ck Rivabella: “Ottimo test in vista delle prossime gare”

La squadra del presidente Bettinazzi in trasferta in Val Metauro nelle Marche

Parte alla grande la giovane Marilù Brambilla che conquista tre medaglie d’oro

LECCO – E’ cominciata in anticipo la stagione agonistica del Canoa Kayak Rivabella che quest’anno, per la prima volta, ha partecipato alla gara nazionale organizzata dalla Pro Metauro sul fiume Candigliano ad Acqualagna in provincia di Pesaro-Urbino. La società del presidente Claudio Bettinazzi è tornata dalla lunga trasferta con ottimi riscontri al termine di una gara che ha rappresentato un primo importante test in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.

“E’ stata un’ottima esperienza soprattutto per i nostri Cadetti visto che il fiume, ingrossato dalle abbondanti piogge, si è rivelato a tratti anche tecnico – ha spiegato il presidente Bettinazzi -. Soprattutto nella gara sprint della domenica, si doveva affrontare una rapida che per le categorie giovanili aveva il suo perché”.

Venendo ai risultati, nella discesa classica (3,5km) del sabato, successo di Marilù Brambilla nei Cadetti A che ha fatto segnare un tempo “esagerato”: il suo crono gli avrebbe garantito la vittoria anche contro i colleghi maschi, oltre a essere stato il miglior tempo di tutte le categorie femminili. Nei Cadetti A Pietro Corti ha chiuso al 2° posto, mentre nei Cadetti B 2° posto anche per Massimo Bettinazzi e 4° posto per Pietro Mechilli, new entry del Ck Rivabella cresciuto in una società di Sestri Levante. Nelle Ragazze 3° posto di Beatrice Bettinazzi, nei Ragazzi 4° posto di Riccardo Rosa e nei Senior 4° posto di Luca Riva. Nella gara a squadre Cadetti B successo per Marilù Brambilla, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli.

Nella gara Sprint (2 manches di qualifica e la finale) Pietro Corti (Cadetti) è giunto 1° in C1 (canadese) e 2° in K1, mentre Pietro Mechilli ha chiuso al 4° posto sia in C1 (canadese) che in K1. Nelle Cadette A Marilù Brambilla si conferma al 1° posto, mentre nei Cadetti B troviamo il 2° posto di Massimo Bettinazzi. Nella categoria Ragazze Beatrice Bettinazzi è 3^, stessa posizione per Riccardo Rosa nei Ragazzi a cui si aggiunge la soddisfazione di aver vinto la sua prima medaglia in una gara nazionale. Tra i Senior 5° posto per Luca Riva con un po’ di rammarico poiché era approdato alla finale con il 3° tempo, ma un piccolo errore di traiettoria gli ha tolto la gioia di una medaglia, sempre nei Senior 10° Stefano Brambilla. Nella gara a squadre Senior Luca Riva, Stefano Brambilla e Riccardo Rosa hanno chiuso al 4° posto.

“Abbiamo conquistato parecchi quarti posti ma, essendo la prima gara dell’anno, va bene così, i valori di devono ancora assestare – ha concluso il presidente Bettinazzi -. E’ andata bene, siamo soddisfatti anche perché, soprattutto per i più piccoli, è stata un’ottima esperienza. Torneremo a gareggiare nel week-end del 23-24 marzo quando saremo impegnati sul fiume Tevere a Città di Castello con una gara nazionale per tutte le categorie”.