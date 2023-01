Lecco Basket Women, il presidente Benzoni fiducioso per il resto della stagione

“Gli infortuni ci hanno condizionato” dichiara Benzoni

La formazione lariana è decima, a sei punti dalla zona play-off

LECCO – La stagione della Lecco Basket Women non è certo partita col piede giusto, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la formazione allenata da coach Valentina Canali. A una sola partita dalla conclusione del girone d’andata la formazione lariana si trova al decimo posto in classifica con sei vittorie e sette sconfitte.

Anche per il massimo dirigente Paolo Benzoni l’annata non è del tutto positiva, almeno sino a ora, ma senza perdere la speranza per le prossime partite.

“Sapevamo che ripetere i risultati della scorsa stagione non sarebbe stato facile, purtroppo quest’anno abbiamo avuto alcuni infortuni che ci hanno condizionato per gran parte del girone di andata e abbiamo fatto fatica a dare continuità ai nostri risultati. Inoltre abbiamo inserito nuove giocatrici, la squadra ha dovuto amalgamarsi ma è andata via via in crescendo, siamo fiduciosi per proseguo della stagione, dove sicuramente non lasceremo nulla di intentato “.

Per quanto riguarda la zona play-off – centrati lo scorso anno – quest’anno la situazione è sicuramente più complessa. Nel campionato corrente saranno solo quattro le formazioni che accederanno alla cosiddetta “post season”, e la formazione lariana dista 6 punti dall’ultimo posto disponibile.

“Siamo consapevoli di avere una buona squadra che se la può giocare contro tutti, in questo momento non guardiamo troppo alla classifica, cerchiamo di giocare il nostro miglior basket e, a fine stagione vedremo come saremo messi” conclude Benzoni.