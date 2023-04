Lecco: domenica 7 maggio torna la “Belèe de cursa”

Iscrizioni aperte da martedì 2 maggio per la 15esima edizione de la “Belèe de cursa”

Confermati i due percorsi: lungo (11 km) e breve (6 km)

LECCO – Domenica 7 maggio torna per la quindicesima volta la “Belèe de cursa”, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Gruppo Sportivo Belledense che si svolge nei pressi del rione lecchese.

Al solito, i percorsi saranno due: una versione più impegnativa da 11 km (costo 12 euro) e una adatta alle famiglie di soli 6 km (8 euro).

La partenza verrà effettuata davanti al piazzale della “Fiocchi Munizioni Spa”, in via S. Barbara 4. Per evitare confusione partiranno prima quelli che dovranno effettuare la gara lunga (h. 9.15) e poi quelli della breve, alle 9.30.

Per quanto riguarda le iscrizioni, confermata la formula attuata lo scorso anno, ossia si può farlo solamente di persona presso l’Oratorio di Belledo coi seguenti orari: da martedì 2 a venerdì 5 maggio dalle 20 alle 22, sabato 6 dalle 9.30 alle 12. Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.

I primi ottocento iscritti riceveranno, al momento dell’iscrizione, il pacco gara con la maglietta tecnica dell’edizione 2023.

Si ricorda che i ragazzi nati dopo il primo gennaio 2009 dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto.

Ulteriori informazioni si possono ottenere sul sito www.gsbelledense.it.