Lecco in B. I ringraziamenti della società e della famiglia Di Nunno

“Riconoscenza ai tifosi del Lecco per non aver mai fatto mancare il loro sostegno”

LECCO – E’ arrivato in serata il comunicato ufficiale della Calcio Lecco dopo l’accoglimento del ricorso di questa mattina, da parte della Consiglio Federale FIGC, che ha ufficializzato l’iscrizione al Campionato di Serie B della Calcio Lecco per la prossima stagione: 2023-2024.

Nel comunicato la società, il presidente Paolo Di Nunno e famiglia ringraziano tutti coloro che si sono spesi in queste settimane per perorare la causa della Calcio Lecco, senìza dimenticare i tifosi per non aver fatto mai mancare il loro sostegno.

“Si comunica che, acquisiti i pareri della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Organizzativi, il Consiglio Federale FGCI ha deciso – all’unanimità – l’ammissione della Calcio Lecco 1912 al campionato Serie B per la stagione 2023/24”.

Quindi il comunicato prosegue: “Con l’occasione la Famiglia Di Nunno, i Presidenti, i Direttori desiderano ringraziare tutti gli organi competenti Consiglio Federale FIGC, Covisoc e Commissione Criteri Sportivi-Organizzativi e Infrastrutturali, gli Avvocati Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari, la Calcio Padova nella persona del Presidente Dott. Francesco Peghin e dell’Amministratore Delegato Dott.ssa Alessandra Bianchi, il Sindaco di Padova Dott. Sergio Giordani, il Prefetto di Padova Dott. Raffaele Grassi, il Questore di Padova Dott. Antonio Sbordone, il Sindaco di Lecco Dott. Mauro Gattinoni, il Prefetto di Lecco Dott. Sergio Pomponio, il Questore di Lecco Dott. Ottavio Aragona, l’Assessore allo Sport Del Comune di Lecco Dott. Emanuele Torri. La Famiglia Di Nunno, i Presidenti, i Direttori desiderano altresì esprimere riconoscenza ai tifosi del Lecco per non aver mai fatto mancare il loro sostegno”.

Adesso per la grande famiglia bluceleste inizia una nuova grande avventura che si chiama Serie B.