Pallanuoto Lecco, al via la nuova stagione

Tante novità per la società lariana

Quattro squadre al via: Master, U16, U18 e femminile

LECCO – Nella Sala Consiliare di via Seminario, a Lecco, i dirigenti della Pallanuoto Lecco hanno presentato i programmi per la stagione 2019/20, con due novità sostanziali: l’iscrizione alla FIN – Federazione Italiana Nuoto – per la formazione Master e la nuova squadra femminile.

“Siamo contenti di avere una formazione femminile, un obiettivo a cui abbiamo lavorato per diversi mesi. Anche l’iscrizione alla FIN per noi è motivo d’orgoglio. Quest’anno non partiamo con ambizioni di classifica, ma l’obiettivo è quello di poter dire la nostra entro un paio di stagioni” ha dichiarato il presidente della Pallanuoto Lecco Paolo Spreafico.

La società bluceleste sarà al via con quattro formazioni. Oltre ai Master e alla squadra femminile ci saranno anche una U18 e una U16, allenate da coach Mario Santonastaso. Il responsabile tecnico di tutto il progetto è sempre coach Mario Velsanto, allenatore di grande esperienza, con un passato da giocatore anche nelle nazionali italiane giovanili.

“Per il nostro settore giovanile abbiamo scelto di partecipare ancora al campionato di Pallanuoto Italia, perché attualmente i ragazzi non sono ancora pronti per disputare un campionato FIN. Stiamo comunque lavorando perché ciò possa accadere a breve. L’obiettivo è ottenere i migliori risultati possibili, nel limite delle possibilità strutturali e degli spazi acqua che abbiamo attualmente” ha dichiarato coach Velsanto.